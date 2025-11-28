Александр Лукашенко утвердил соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Алжиром

ЦАМТО, 27 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект соглашения о военно-техническом сотрудничестве Республики Беларусь с Алжиром.

"Одобрить проект соглашения о военно-техническом сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и правительством Алжирской Народной Демократической Республики … в качестве основы для проведения переговоров", – говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Текст проекта соглашения не публикуется.

Как передает "РИА Новости", на проведение переговоров по проекту и его подписание А.Лукашенко уполномочил Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии, разрешив при необходимости вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера.

На прошлой неделе А.Лукашенко сообщил, что в ближайшее время отправится в большую командировку по южным странам, в ходе которой планирует посетить, в том числе, Алжир, напоминает агентство.