В «Ростехе» указали на высокие потери украинских боевиков от российских БПЛА

«Ростех»: дроны госкорпорации уничтожили тысячи целей в ходе СВО

Российские военнослужащие с использованием беспилотников, разработанных корпорацией «Ростех», уничтожили уже тысячи целей противника в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 ноября сообщили «РИА Новости» в госкорпорации.

«С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что «Ростех» разработал и серийно производит целый ряд беспилотных систем различных размеров и назначений. В зоне СВО активно используются около десяти типов разведывательных и ударных дронов. Среди них — барражирующие боеприпасы «КУБ», беспилотники «СКАТ 350М», а также дроны воздушной разведки и целеуказания «Гранат-4» концерна «Калашников».

Также в госкорпорации отметили дрон БПЛА 400Т, оснащенный тепловизионным каналом для разведки и определения координат целей в любых условиях.

«Есть и уникальные решения, такие как дроны-перехватчики от нашего холдинга «Швабе». Эти аппараты могут эффективно уничтожать мини-беспилотники», — добавили в «Ростехе».

Ранее, 14 ноября, портал BI сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять управляемые по оптоволоконному кабелю беспилотники с дальностью полета до 50 км, которые нарушили украинскую логистику.

До этого, 14 сентября, газета The New York Times сообщила, что Россия превратила производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в главный приоритет и совершила революцию в этой сфере. Издание также отметило, что резкий рост выпуска БПЛА в сочетании с новыми технологиями и тактикой создает колоссальные трудности для Украины.

Президент России Владимир Путин 12 июня заявил, что благодаря операторам беспилотников поражается до половины техники ВСУ. Российская армия накопила хороший опыт в сфере беспилотников, и эффективность их применения постоянно растет, добавил он.