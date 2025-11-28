Войти
Известия.ru

В «Ростехе» указали на высокие потери украинских боевиков от российских БПЛА

419
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

«Ростех»: дроны госкорпорации уничтожили тысячи целей в ходе СВО

Российские военнослужащие с использованием беспилотников, разработанных корпорацией «Ростех», уничтожили уже тысячи целей противника в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 ноября сообщили «РИА Новости» в госкорпорации.

«С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что «Ростех» разработал и серийно производит целый ряд беспилотных систем различных размеров и назначений. В зоне СВО активно используются около десяти типов разведывательных и ударных дронов. Среди них — барражирующие боеприпасы «КУБ», беспилотники «СКАТ 350М», а также дроны воздушной разведки и целеуказания «Гранат-4» концерна «Калашников».

Также в госкорпорации отметили дрон БПЛА 400Т, оснащенный тепловизионным каналом для разведки и определения координат целей в любых условиях.

«Есть и уникальные решения, такие как дроны-перехватчики от нашего холдинга «Швабе». Эти аппараты могут эффективно уничтожать мини-беспилотники», — добавили в «Ростехе».

Ранее, 14 ноября, портал BI сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ начали применять управляемые по оптоволоконному кабелю беспилотники с дальностью полета до 50 км, которые нарушили украинскую логистику.

До этого, 14 сентября, газета The New York Times сообщила, что Россия превратила производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в главный приоритет и совершила революцию в этой сфере. Издание также отметило, что резкий рост выпуска БПЛА в сочетании с новыми технологиями и тактикой создает колоссальные трудности для Украины.

Президент России Владимир Путин 12 июня заявил, что благодаря операторам беспилотников поражается до половины техники ВСУ. Российская армия накопила хороший опыт в сфере беспилотников, и эффективность их применения постоянно растет, добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
КУБ
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 12:21
  • 11665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 11:55
  • 2
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 28.11 11:34
  • 5
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 28.11 05:13
  • 12
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 28.11 01:32
  • 1
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 28.11 00:13
  • 4
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 21:00
  • 1
Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения
  • 27.11 20:50
  • 1
Забрезжило соглашение по Украине, и Франция с Великобританией определяются с военным присутствием там (Politico, США)
  • 27.11 20:15
  • 4
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»