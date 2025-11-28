США намерены увеличить количество ледоколов для укрепления своих позиций в Арктике

ЦАМТО, 27 ноября. США намерены ускорить строительство ледоколов для защиты своих экономических и стратегических интересов в Арктике. Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в новом плане Министерства внутренней безопасности (МВБ).

В документе отмечается, что Береговая охрана США в 2025 году ввела в строй ледокол USCGC Storis – первый полярный ледокол, полученный более чем за 25 лет.

"Однако Береговой охране требуются дополнительные современные суда, чтобы эффективно защищать полярные интересы США в XXI веке", – говорится в плане.

МВБ отмечает, что так называемый "большой красивый закон" президента Дональда Трампа предусматривает выделение 8,5 млрд. долл. на ускоренное строительство новых ледоколов, но подчеркивает, что "одного финансирования недостаточно". В документе указывается, что наряду с инвестициями необходимы реформы и развитие кадрового потенциала, включая создание квалифицированной рабочей силы, способной проектировать и строить сложные ледокольные суда.

В МВБ предупреждают, что обеспечение достаточных ледокольных возможностей является "национальным императивом" для защиты суверенитета, ресурсной базы и контроля над арктическими судоходными маршрутами.

"Неспособность развить ледокольный флот создает риск утраты контроля над регионом, роста угроз безопасности и уменьшения влияния США на формирование будущей политики в Арктике", – цитирует "РИА Новости" текст документа.