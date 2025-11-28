На заседании ОДКБ в Бишкеке приняли решения более чем по 40 вопросам

ЦАМТО, 27 ноября. В Бишкеке 27 ноября состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В ходе совместного заседания генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выступил с докладом о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и деятельности Организации в межсессионный период.

Также состоялся обмен мнениями глав внешнеполитических ведомств государств – членов ОДКБ по данному вопросу. От белорусской стороны по вопросу военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ выступил государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

Главы уставных органов Организации рассмотрели и приняли положительные решения более чем по 40 вопросам, направленным на развитие военной составляющей Организации.

По окончании мероприятия состоялась церемония передачи председательства в уставных органах ОДКБ от Кыргызской Республики к Российской Федерации.

Участие белорусской стороны в заседаниях позволило довести позицию по ключевым вопросам повестки дня, а также наметить перспективные направления дальнейшего межведомственного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов в формате Организации в 2026 году, говорится в сообщении Минобороны Республики Беларусь.