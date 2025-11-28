Войти
Петербургский поставщик судового оборудования пошел по пути банкротства

В Петербурге проходит процедуру банкротства поставщик судового оборудования – производственная компания "Северная миля". Как сообщает Деловой Петербург, 20 ноября арбитраж включил в реестр требований первых двух кредиторов – ПАО "Сбербанк" и Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

К моменту публикации с исками о включении в реестр требований кредиторов ООО "Производственная компания "Северная миля" обратились шесть компаний, общая сумма претензий составляет 75,7 млн рублей. Иски от ещё двух пока не рассмотрены.

С момента обращения в петербургский арбитраж ПК "Северная миля" с заявлением о собственном банкротстве прошло пять месяцев, с момента признания компании банкротом и введения процедуры наблюдения – три. В карточке процесса указана сумма иска ПК "Северная миля" о своём банкротстве – 107,2 млн рублей.

Среди кредиторов – такие крупные судостроительные предприятия, как северодвинский Центр судоремонта "Звёздочка" и Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (оба входят в Объединённую судостроительную корпорацию). Самое крупное требование – у петербургского АО "Машиностроение СВ", акции которого в прошлом году Генпрокуратура в числе пяти дочерних предприятий "Северной верфи" вернула государству. Требование "Машиностроения СВ" на 45,6 млн рублей принято к рассмотрению 10 ноября.

По опубликованным на портале "Электронное правосудие" материалам видно, что ПК "Северная миля" регулярно поставляла судовое оборудование "Северной верфи". Это так называемые "изделия МСЧ" (элементы, связанные с установкой механизмов и систем, обеспечивающих функционирование судна) для фрегатов "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", оборудование для траулеров-процессоров "Капитан Соколов", "Капитан Геллер" и "Капитан Осташков". ПК "Северная миля" арендует у "Машиностроения СВ" помещения в здании на Корабельной улице, 6, литера АФ.

ПК "Северная миля" учреждена в декабре 2015 года тремя физическими лицами, одним из них был Сергей Гудков, который с момента создания компании является её генеральным директором. С декабря 2023-го ему принадлежат 90,91% её долей. По данным СПАРК, выручка компании за прошлый год составила 78,4 млн рублей, в 2023-м компания заработала 123 млн.

По мнению Сергея Гудкова, банкротство компании связано с неплатежами заводов, которым "Северная миля" поставляла продукцию, и вероятной попыткой руководителей одного из них воспользоваться ситуацией.

"Руководители одной из компаний решили воспользоваться моментом, но у них ничего не получилось. Им нужны были мои станки. Меня вызвал советник генерального директора этой компании и предложил: "Нам плевать на твои долги, на то, кто кому должен, нам нужны твои станки. Ты продай станки, и дальше мы тебя не трогаем". Я им сказал: "Ребята, я станки не продам. Если хотите – покупайте компанию целиком". У меня начались из-за этого трудности, которые привели к банкротству", – заявил "Деловому Петербургу" владелец "Северной мили".

