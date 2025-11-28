Войти
ЦАМТО

Началась сборка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС Германии

400
0
0
Нильс Хильмер
Нильс Хильмер.
Источник изображения: German Embassy Washington

ЦАМТО, 27 ноября. На предприятии компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) началась сборка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для ВВС Германии.

Госсекретарь Министерства обороны Германии Нильс Хильмер расписался на переборке F-35A MG-01 в ходе церемонии, посвященной началу производства 35 заказанных самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 35 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, а также боеприпасов и сопутствующего оборудования. Как было заявлено, общая стоимость заказа может составить 8,4 млрд. долл.

F-35 предназначены для замены устаревших "Торнадо". Предполагается, что F-35 ВВС Германии смогут применять широкий спектр обычного вооружения класса "воздух-земля" и "воздух-воздух", а также будут участвовать в операциях НАТО по совместному использованию ядерного оружия.

Письмо с предложением и принятием предложения (LOA) о закупке 35 самолетов F-35A, вооружения и другого сопутствующего оборудования на сумму 10 млрд. евро (11,5 млрд. долл.) было подписано в декабре 2022 года. Сборка первого истребителя началась в декабре 2024 года. Первые поставки запланированы на 2026 год.

В настоящее время командование ВВС Германии решает вопросы создания необходимой для эксплуатации F-35A инфраструктуры и подготовки личного состава. Работы по модернизации инфраструктуры авиабазы "Бюхель" к приемке самолетов F-35A проводятся с участием специалистов соседних стран, Бельгии и Нидерландов.

Согласно планам, первоначально обучение личного состава ВВС Германии начнется на авиабазе "Эббинг" (шт.Арканзас) в США в 2026 году. Первые самолеты прибудут на авиабазу "Бюхель" в ФРГ в третьем квартале 2027 года. Поставки продлятся до 2029 года. Начальная готовность к боевому применению запланирована на 2029 год, а полная – на 2030 год.

В октябре 2025 года стало известно, что Министерство обороны Германии планирует дополнительно заказать 15 истребителей F-35A "Лайтнинг-2", стоимость которых предварительно оценивается в 2,5 млрд. евро (2,9 млрд. долл.).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Нидерланды
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 12:21
  • 11665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 11:55
  • 2
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 28.11 11:34
  • 5
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 28.11 05:13
  • 12
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 28.11 01:32
  • 1
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 28.11 00:13
  • 4
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 21:00
  • 1
Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения
  • 27.11 20:50
  • 1
Забрезжило соглашение по Украине, и Франция с Великобританией определяются с военным присутствием там (Politico, США)
  • 27.11 20:15
  • 4
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»