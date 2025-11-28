Началась сборка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2" для ВВС Германии

ЦАМТО, 27 ноября. На предприятии компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) началась сборка первого истребителя F-35A "Лайтнинг-2", предназначенного для ВВС Германии.

Госсекретарь Министерства обороны Германии Нильс Хильмер расписался на переборке F-35A MG-01 в ходе церемонии, посвященной началу производства 35 заказанных самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 35 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, а также боеприпасов и сопутствующего оборудования. Как было заявлено, общая стоимость заказа может составить 8,4 млрд. долл.

F-35 предназначены для замены устаревших "Торнадо". Предполагается, что F-35 ВВС Германии смогут применять широкий спектр обычного вооружения класса "воздух-земля" и "воздух-воздух", а также будут участвовать в операциях НАТО по совместному использованию ядерного оружия.

Письмо с предложением и принятием предложения (LOA) о закупке 35 самолетов F-35A, вооружения и другого сопутствующего оборудования на сумму 10 млрд. евро (11,5 млрд. долл.) было подписано в декабре 2022 года. Сборка первого истребителя началась в декабре 2024 года. Первые поставки запланированы на 2026 год.

В настоящее время командование ВВС Германии решает вопросы создания необходимой для эксплуатации F-35A инфраструктуры и подготовки личного состава. Работы по модернизации инфраструктуры авиабазы "Бюхель" к приемке самолетов F-35A проводятся с участием специалистов соседних стран, Бельгии и Нидерландов.

Согласно планам, первоначально обучение личного состава ВВС Германии начнется на авиабазе "Эббинг" (шт.Арканзас) в США в 2026 году. Первые самолеты прибудут на авиабазу "Бюхель" в ФРГ в третьем квартале 2027 года. Поставки продлятся до 2029 года. Начальная готовность к боевому применению запланирована на 2029 год, а полная – на 2030 год.

В октябре 2025 года стало известно, что Министерство обороны Германии планирует дополнительно заказать 15 истребителей F-35A "Лайтнинг-2", стоимость которых предварительно оценивается в 2,5 млрд. евро (2,9 млрд. долл.).