Посол РФ: у Британии нет денег на финансирование Украины

По этой причине Лондон ведет разговоры об изъятии замороженных активов России, указал Андрей Келин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экономическая ситуация в Британии плохая, своих средств на финансирование Украины нет, отсюда и все разговоры властей страны о необходимости изъять замороженные активы РФ. На это указал посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-1".

Дипломат подчеркнул, что у Британии сейчас "с деньгами очень плохо". "Своих денег нет практически. Вот отсюда все разговоры: "Давайте заберем суверенные активы Российской Федерации", - указал Келин. - В экономике - плохо. Поэтому денег реально, вот я просто как человек, который здесь каждый день в курсе всех дел, могу сказать, что на Украину денег нет, и они прекратятся в начале будущего года. Их взять, особенно из внутренних резервов, невозможно".

Посол обратил внимание, что если Соединенные Штаты "не окажут серьезное содействие в этом плане, то надеяться особенно не на кого", тем не менее Лондон продолжает "хорохориться, говорить, что ого-го, мы еще можем". А "коалиция желающих", подчеркнул дипломат, - это "мифические 30 стран". "На самом деле это три страны - Германия, Франция и Великобритания. Что-то еще обещает Турция. Хотя у Турции совершенно другая позиция, я разговариваю в том числе с турками, здесь другой подход", - добавил он.

Ранее в интервью ТАСС Келин также подчеркивал, что Британия призывает конфисковать средства РФ, не имея денег на поддержку Киева. При этом, по словам дипломата, с другой стороны "такие действия Лондона продиктованы желанием удержать лидерские позиции, но не среди мировых финансовых центров, а среди патентованных русофобов".