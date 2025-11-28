Войти
Ростех назвал применяемые на СВО дроны

Беспилотный комплекс "Гранат-4"
Беспилотный комплекс "Гранат-4" на базе БЛА "Рубеж-20" взлетной массой до 30 кг разработки компании АО "Аэрокон" (Жуковский). Комплекс серийно производится компанией "Ижевские беспилотные системы". Кубинка, 25.05.2018.
Источник изображения: Денис Федутинов

Порядка десяти типов высокотехнологичных разведывательных и ударных дронов применяется российскими войсками в зоне СВО, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка десяти типов высокотехнологичных разведывательных и ударных дронов Ростеха применяется российскими войсками в зоне СВО, сообщили в госкорпорации.

"Предприятия Ростеха разработали и серийно производят целый ряд беспилотных систем различного размера и назначения. В частности, только в зоне проведения специальной военной операции успешно применяются порядка десяти типов военных дронов как разведывательного, так и ударного типа. В их число входят известные системы, например, показавшие в боевых условиях лучшую эффективность барражирующие боеприпасы "Куб" и беспилотники "Скат 350М" концерна "Калашников". С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности", - сказали в Ростехе.

Там отметили, что, по данным Минобороны России, разведчики "Скат 350М" регулярно выявляют в зоне СВО огневые точки и позиции ВСУ, в том числе замаскированные, пункты временной дислокации, технику, артиллерию противника. Затем обнаруженные цели поражаются артиллерией, ударными беспилотниками, ракетами или ударами авиации. В линейке разведывательных дронов - мини-квадрокоптер БПЛА400Т, оснащенный тепловизионным каналом разведки и предназначенный для поиска, обнаружения, распознавания и определения координат целей в дневных и ночных условиях.

Концерном "Калашниковым" также разработаны беспилотники "Гранат-4", предназначенные для круглосуточного ведения воздушной разведки и высокоточного целеуказания. Есть и уникальные решения, такие как дроны-перехватчики от холдинга "Швабе", которые могут эффективно уничтожать опасные мини-беспилотники.

В Ростехе пояснили, что в линейку дронов входят аппараты разных классов и назначения, а также различных компоновочных схем - от стандартных дронов самолетного типа до гибридов с вертикальным взлетом и посадкой. Для их изготовления применяются самые современные технологии, включая аддитивные. Госкорпорация производит собственные контроллеры, двигатели, композитные материалы, матрицы оптических систем, умные комплексы мониторинга, системы "свой-чужой", оптоволокно и многое другое. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
