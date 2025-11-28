Войти
ТАСС

Физический институт им. Лебедева РАН запатентовал проект обсерватории на Луне

430
0
0
Луна
Луна.
Источник изображения: © Арина Антонова/ ТАСС

Авторы предлагают доставить ее при помощи ракеты-носителя

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) зарегистрировал патент на астрономическую обсерваторию, предназначенную для развертывания на поверхности Луны, а также способы ее развертывания. Об этом говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

"Группа изобретений относится к области радиоастрономии и радиофизики и предназначена для регистрации электромагнитного излучения миллиметрового диапазона. <...> Заявленная астрономическая обсерватория может также использоваться совместно с наземными и космическими телескопами миллиметрового диапазона, обеспечивая наблюдения в режиме радиоинтерферометра со сверхдлинной базой", - говорится в документе.

Авторы изобретений указали несколько вариантов комплектации лунной обсерватории. Так, по первому варианту в состав обсерватории входят главный модуль, включающий в себя посадочную платформу и как минимум одну расположенную на ней солнечную батарею. Лунная обсерватория также состоит, согласно первому сценарию, из системы регистрации, преобразования, хранения и передачи научной и служебной информации, системы управления и как минимум четырех антенных модулей, соединенных линиями питания и связи с главным модулем.

В состав астрономической обсерватории по второму и третьему вариантам входят по меньшей мере четыре антенных модуля с возможностью беспроводного удаленного управления. Каждый из них включает в себя посадочную платформу и расположенную на ней как минимум одну солнечную батарею. Согласно третьему варианту, на платформе также располагается съемная платформа, которая может передвигаться и имеет как минимум еще одну солнечную батарею сверху. Оба сценария включают в себя антенну Кассегрена вместе с теплозащитным экраном.

Авторы предлагают доставить астрономическую обсерваторию на поверхность Луны при помощи ракеты-носителя. После отделения всех блоков ракеты-носителя модули обсерватории выводятся на заданную окололунную орбиту, затем происходит посадка в указанные зоны на поверхности Луны.

В частности, при развертывании обсерватории по первому сценарию главный модуль доставляется в зону, освещаемую Солнцем, а каждый из антенных модулей - внутрь кратера. После успешной посадки от главного модуля могут отделяться передвижные средства, которые в автоматическом режиме достигают антенн и соединяют их с главным модулем. При развертывании астрономической обсерватории по второму и третьему вариантам каждый из антенных модулей производит посадку в освещаемую Солнцем зону. В третьем варианте после успешной доставки посадочных платформ от них отделяются съемные платформы и занимают необходимое положение на поверхности Луны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 12:21
  • 11665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 11:55
  • 2
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 28.11 11:34
  • 5
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 28.11 05:13
  • 12
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 28.11 01:32
  • 1
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 28.11 00:13
  • 4
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 21:00
  • 1
Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения
  • 27.11 20:50
  • 1
Забрезжило соглашение по Украине, и Франция с Великобританией определяются с военным присутствием там (Politico, США)
  • 27.11 20:15
  • 4
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»