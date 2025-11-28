Эксперт Климов: Запад нуждается в компенсации вооружений из-за поставок Киеву

Отправка оружия Украине отбирает национальные ресурсы европейских стран, прежде всего с гражданских направлений, отметил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Необходимость Запада в компенсации как наступательных, так и оборонительных вооружений по мере их отправки на Украину растет. Об этом сказал ТАСС на полях V Конгресса молодых ученых кандидат политических наук, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Василий Климов.

"По мере продолжения отправки систем вооружений - будь то наступательные или оборонительные системы - все больше растет необходимость в компенсации этих вооружений в целях сохранения приемлемого уровня национальной безопасности", - сказал эксперт.

Климов напомнил, что в США заявляли, что могут многое компенсировать. "Однако сроки и масштаб все еще не определены. Кстати, таким же образом осуществляются поставки со стороны США через европейские страны в формате "замещения", - отметил он.

По словам Климова, отправка систем вооружений Украине обязывает европейские государства увеличивать производственные мощности как в старых, так и в новых странах НАТО, что отбирает национальные ресурсы, прежде всего с гражданских направлений. "В качестве обоснования используется алармизм вокруг "угрозы, исходящей с Востока". Примечательно, что эта кампания приводит не к завершению военного конфликта на Украине, а к его продолжению и интенсификации", - отметил Василий Климов.

При этом он обратил внимание на то, что запас вооружений государств - членов НАТО полностью не исчерпан, несмотря на то, что некоторые государства Европы говорят об обратном.

Ранее портал Euractiv со ссылкой на представителя НАТО писал, что запасы вооружений европейских стран истощены в краткосрочной перспективе из-за поддержки Украины, Европе приходится полагаться на поставки из США для обеспечения помощи Киеву.

При этом США, как заявлял американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News, больше не поставляют оружие напрямую Украине, а продают его, получая оплату от стран Европы через НАТО.