Ли Чжэ Мён: Южная Корея намерена войти в пятерку космических держав

Президент республики также пообещал не жалеть инвестиций в космическую отрасль страны

СЕУЛ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, поздравляя сограждан с успешным четвертым запуском ракеты "Нури", заявил о стремлении вывести страну в пятерку ведущих космических держав.

"Стартовавшая сегодня в 01:13 (19:13 мск 26 ноября - прим. ТАСС) южнокорейская ракета-носитель "Нури" успешно доставила на орбиту спутники, имеющие прикладное значение, это открывает новую главу в истории освоения космоса нашей страной", - заявил Ли Чжэ Мён. Свое обращение он разместил в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). До него инженеров и ученых поздравил вице-премьер и министр науки Республики Корея Пэ Гён Хун.

"Это только начало. Мы продолжим улучшать жизни сограждан с помощью науки и технологий, и далее будем стараться войти в пятерку мировых космических держав", - отметил южнокорейский лидер. "Обещаем не жалеть инвестиций на безграничные возможности и светлое будущее, которое вы [ученые и инженеры] открываете", - сказал Ли Чжэ Мён. Он также отметил, что впервые в истории южнокорейской космонавтики частная компания участвовала в пуске от "стадии производства до управления ракетой".

Это был также первый запуск в ночное время для южнокорейской космонавтики, что связано с миссией основного спутника, который был на борту "Нури". Спутник среднего размера CAS500-3, в частности, будет изучать феномен полярного сияния. Помимо CAS500-3, на борту "Нури" было 12 кубсатов. Всего полезный груз весил примерно 960 кг. Запуск был перенесен на 18 минут из-за проблемы при проверке сенсоров, но состоялся в пределах ранее объявленного окна (00:54 - 01:14).