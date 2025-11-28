Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек

Необходимость финансировать самые большие ВС в Европе гарантирует Украине вечную зависимость от Запада

Желание Украины в рамках потенциального мирного соглашения зафиксировать численность своих Вооруженных сил на уровне 800 тысяч человек не имеет ничего общего с демилитаризацией, полагают эксперты. Наоборот, это означает создание самой большой армии в Европе, которая почти в четыре раза превышает численность ВСУ до 2022 года и значительно превосходит ВС таких стран, как Германия, Франция и Польша. По мнению экспертов, содержание такой колоссальной армии ляжет тяжелым бременем на Украину, которая не выдержит его самостоятельно. Это лишь гарантирует стране статус вечного реципиента, полностью зависимого от непрерывного финансирования со стороны Запада.

Легализация вместо сокращения

Готовность Киева в рамках потенциального мирного урегулирования конфликта ограничить численность своих Вооруженных сил 800 тысячами человек — это декларация амбиций, а не шаг к демилитаризации, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они сходятся во мнении, что количественные показатели украинских военизированных структур, учитывая регулярную армию, мобилизованный состав, войска территориальной обороны и Национальную гвардию, сегодня находятся именно на этом уровне.

— Официальная численность ВСУ до начала спецоперации составляла порядка 240 тысяч человек. Такие цифры, как 600 или 800 тыс., означают не сокращение, а сохранение и легитимизацию фактически развернутого военного потенциала, — объяснил Алексей Леонков.

Он напомнил, что, по сообщениям СМИ, на первых стамбульских переговорах между Россией и Украиной в 2022 году Москва озвучивала необходимость сокращения ВСУ до 85 тысяч.

В случае, если верхняя планка будет установлена на уровне 800 или даже 600 тыс., ВСУ станет самой большой армией в Европе. Для сравнения Виктор Литовкин привел численность армий крупных европейских стран на 2025 год: Польша — около 230 тыс., Германия — 180 тыс., Франция — 260 тыс.

О том, что в мирном плане Трампа сначала фигурировала цифра в 600 тыс., а затем она увеличилась до 800 тыс., стало известно из утечек в СМИ. Так, источники Financial Times отмечали, что значение в 800 тыс. должно было быть вынесено на обсуждение в ходе планировавшейся встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Но она до сих пор не состоялась.

Желание иметь такое количество военнослужащих преследует три основные цели, полагает Алексей Леонков. Во-первых, это маскировка увеличения потенциала, то есть предоставление официального статуса текущему военному контингенту, который многократно превышает показатели 2022 года. Во-вторых, создание прямой угрозы национальной безопасности России — у наших границ будет дислоцироваться огромный контингент, активно вооружаемый странами НАТО. И, в-третьих, это подготовка к возобновлению конфликта. Украинцы будут использовать временной лаг для переоснащения и наращивания боеспособности.

С военно-стратегической точки зрения мирное соглашение на подобных условиях может быть временной передышкой для подготовки к будущей конфронтации, а не только оборонительным сдерживанием, полагает и Виктор Литовкин. Он провел параллель с Минскими соглашениями, указывая на то, что они были использованы западными лидерами для «выигрыша времени» и «подготовки Украины для войны с Россией».

Чем будут вооружать армию Украины в будущем

Вопрос технического оснащения 800-тысячной армии будет стоять остро и армия Украины будет представлять собой комбинированный «зоопарк» вооружений западного, в первую очередь европейского и южнокорейского, производства.

— В перспективе количество танков может составить от 200 до 1000 единиц. Основными претендентами на оснащение ВСУ рассматриваются Южная Корея и Германия (танки «К2 Black Panther» и «Леопард»). Поставки американских, английских или французских танков маловероятны, — считает военный эксперт Дмитрий Корнев. — Боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР), скорее всего, будут европейского производства, например, польские «Барсуки». Артиллерия останется комбинированной, включая самоходные гаубицы из Британии, Швеции, США, Франции и Германии, с возможным присоединением южнокорейского ВПК. Ключевым элементом огневой поддержки останется американская линейка реактивных систем HIMARS и MLRS, возможно, дополненная южнокорейскими аналогами.

В идеальном сценарии Киев может стремиться к формированию парка Военно-воздушных сил (ВВС) на базе трех основных типов истребителей: уже поставляемых F-16, дополненных шведскими JAS 39 Gripen и, в качестве амбициозной цели, французскими Dassault Rafale. Однако, как отмечает Дмитрий Корнев, поддержание столь разнообразного парка будет очень дорогостоящим. В составе армейской авиации могут появиться ударные вертолеты западного производства, например, американские Apache.

— Морские силы Украины после прекращения боевых действий будут полагаться на корабли и катера, построенные или переданные европейскими партнерами, а также турецкое судостроение. Однако ключевым компонентом морского потенциала станет огромное количество морских дронов самых разных типов, — предположил Дмитрий Корнев. — Самым приоритетным направлением станет развитие собственного ракетного и беспилотного потенциала, так как производство БПЛА — это то, что Украина может осуществлять самостоятельно и недорого.

Любая «мирная передышка» будет использована Украиной для наращивания производства таких крылатых ракет как «Нептун» и «Фламинго», уверен эксперт. Также будет предпринята попытка возродить программу баллистических ракет «Гром-2» для формирования полноценных ракетных бригад.

Финансовая и демографическая дилемма

Содержание 800-тысячной армии — это колоссальные расходы для бюджета. Эксперты скептически относятся к способности Украины набрать и удержать такую армию после возможного соглашения, а также сомневаются в перспективе финансовой поддержки ее содержания со стороны НАТО.

Как отмечает военный эксперт Вадим Козюлин, такая масштабная милитаризация, включающая не только кадровых военных, но и Национальную гвардию, МВД и территориальную оборону, имеет два основных последствия.

— Первое — колоссальные расходы. Киев не сможет выправить их самостоятельно, учитывая сложную экономическую ситуацию, и рассчитывает, что его будут продолжать спонсировать и финансировать всем миром. Второе — демографический кризис. 800 тысяч человек — это огромная нехватка кадров, которые нужны в экономике, сельском хозяйстве и транспорте, — объяснил он.

Для набора и удержания такого числа военнослужащих потребуется жесткая мобилизационная политика и масштабное финансирование со стороны Запада, поскольку за счет собственного бюджета страна это не потянет, полагает Виктор Литовкин. И указывает, что существует высокий риск разворовывания этих денег.

Он также выразил уверенность, что Москва добьется того, чтобы каждый пункт будущего плана урегулирования конфликта, несущий угрозу интересам России, будет либо вычеркнут, либо стать предметом детальных переговоров с принятием российской позиции. Это, в том числе, касается и требований РФ по демилитаризации Украины.

Юлия Леонова