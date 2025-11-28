Войти
Известия.ru

Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек

532
1
0
Источник изображения: Фото: REUTERS

Необходимость финансировать самые большие ВС в Европе гарантирует Украине вечную зависимость от Запада

Желание Украины в рамках потенциального мирного соглашения зафиксировать численность своих Вооруженных сил на уровне 800 тысяч человек не имеет ничего общего с демилитаризацией, полагают эксперты. Наоборот, это означает создание самой большой армии в Европе, которая почти в четыре раза превышает численность ВСУ до 2022 года и значительно превосходит ВС таких стран, как Германия, Франция и Польша. По мнению экспертов, содержание такой колоссальной армии ляжет тяжелым бременем на Украину, которая не выдержит его самостоятельно. Это лишь гарантирует стране статус вечного реципиента, полностью зависимого от непрерывного финансирования со стороны Запада.

Легализация вместо сокращения

Готовность Киева в рамках потенциального мирного урегулирования конфликта ограничить численность своих Вооруженных сил 800 тысячами человек — это декларация амбиций, а не шаг к демилитаризации, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они сходятся во мнении, что количественные показатели украинских военизированных структур, учитывая регулярную армию, мобилизованный состав, войска территориальной обороны и Национальную гвардию, сегодня находятся именно на этом уровне.

— Официальная численность ВСУ до начала спецоперации составляла порядка 240 тысяч человек. Такие цифры, как 600 или 800 тыс., означают не сокращение, а сохранение и легитимизацию фактически развернутого военного потенциала, — объяснил Алексей Леонков.

Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

Источник изображения: iz.ru

Он напомнил, что, по сообщениям СМИ, на первых стамбульских переговорах между Россией и Украиной в 2022 году Москва озвучивала необходимость сокращения ВСУ до 85 тысяч.

В случае, если верхняя планка будет установлена на уровне 800 или даже 600 тыс., ВСУ станет самой большой армией в Европе. Для сравнения Виктор Литовкин привел численность армий крупных европейских стран на 2025 год: Польша — около 230 тыс., Германия — 180 тыс., Франция — 260 тыс.

О том, что в мирном плане Трампа сначала фигурировала цифра в 600 тыс., а затем она увеличилась до 800 тыс., стало известно из утечек в СМИ. Так, источники Financial Times отмечали, что значение в 800 тыс. должно было быть вынесено на обсуждение в ходе планировавшейся встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Но она до сих пор не состоялась.

Фото: Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP

Источник изображения: iz.ru

Желание иметь такое количество военнослужащих преследует три основные цели, полагает Алексей Леонков. Во-первых, это маскировка увеличения потенциала, то есть предоставление официального статуса текущему военному контингенту, который многократно превышает показатели 2022 года. Во-вторых, создание прямой угрозы национальной безопасности России — у наших границ будет дислоцироваться огромный контингент, активно вооружаемый странами НАТО. И, в-третьих, это подготовка к возобновлению конфликта. Украинцы будут использовать временной лаг для переоснащения и наращивания боеспособности.

С военно-стратегической точки зрения мирное соглашение на подобных условиях может быть временной передышкой для подготовки к будущей конфронтации, а не только оборонительным сдерживанием, полагает и Виктор Литовкин. Он провел параллель с Минскими соглашениями, указывая на то, что они были использованы западными лидерами для «выигрыша времени» и «подготовки Украины для войны с Россией».

Чем будут вооружать армию Украины в будущем

Вопрос технического оснащения 800-тысячной армии будет стоять остро и армия Украины будет представлять собой комбинированный «зоопарк» вооружений западного, в первую очередь европейского и южнокорейского, производства.

— В перспективе количество танков может составить от 200 до 1000 единиц. Основными претендентами на оснащение ВСУ рассматриваются Южная Корея и Германия (танки «К2 Black Panther» и «Леопард»). Поставки американских, английских или французских танков маловероятны, — считает военный эксперт Дмитрий Корнев. — Боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортеры (БТР), скорее всего, будут европейского производства, например, польские «Барсуки». Артиллерия останется комбинированной, включая самоходные гаубицы из Британии, Швеции, США, Франции и Германии, с возможным присоединением южнокорейского ВПК. Ключевым элементом огневой поддержки останется американская линейка реактивных систем HIMARS и MLRS, возможно, дополненная южнокорейскими аналогами.

Фото: Global Look Press/Dmytro Smolienko

Источник изображения: iz.ru

В идеальном сценарии Киев может стремиться к формированию парка Военно-воздушных сил (ВВС) на базе трех основных типов истребителей: уже поставляемых F-16, дополненных шведскими JAS 39 Gripen и, в качестве амбициозной цели, французскими Dassault Rafale. Однако, как отмечает Дмитрий Корнев, поддержание столь разнообразного парка будет очень дорогостоящим. В составе армейской авиации могут появиться ударные вертолеты западного производства, например, американские Apache.

— Морские силы Украины после прекращения боевых действий будут полагаться на корабли и катера, построенные или переданные европейскими партнерами, а также турецкое судостроение. Однако ключевым компонентом морского потенциала станет огромное количество морских дронов самых разных типов, — предположил Дмитрий Корнев. — Самым приоритетным направлением станет развитие собственного ракетного и беспилотного потенциала, так как производство БПЛА — это то, что Украина может осуществлять самостоятельно и недорого.

Фото: TASS/Zuma

Источник изображения: iz.ru

Любая «мирная передышка» будет использована Украиной для наращивания производства таких крылатых ракет как «Нептун» и «Фламинго», уверен эксперт. Также будет предпринята попытка возродить программу баллистических ракет «Гром-2» для формирования полноценных ракетных бригад.

Финансовая и демографическая дилемма

Содержание 800-тысячной армии — это колоссальные расходы для бюджета. Эксперты скептически относятся к способности Украины набрать и удержать такую армию после возможного соглашения, а также сомневаются в перспективе финансовой поддержки ее содержания со стороны НАТО.

Как отмечает военный эксперт Вадим Козюлин, такая масштабная милитаризация, включающая не только кадровых военных, но и Национальную гвардию, МВД и территориальную оборону, имеет два основных последствия.

— Первое — колоссальные расходы. Киев не сможет выправить их самостоятельно, учитывая сложную экономическую ситуацию, и рассчитывает, что его будут продолжать спонсировать и финансировать всем миром. Второе — демографический кризис. 800 тысяч человек — это огромная нехватка кадров, которые нужны в экономике, сельском хозяйстве и транспорте, — объяснил он.

Фото: Global Look Press/Aleksandr Gusev

Источник изображения: iz.ru

Для набора и удержания такого числа военнослужащих потребуется жесткая мобилизационная политика и масштабное финансирование со стороны Запада, поскольку за счет собственного бюджета страна это не потянет, полагает Виктор Литовкин. И указывает, что существует высокий риск разворовывания этих денег.

Он также выразил уверенность, что Москва добьется того, чтобы каждый пункт будущего плана урегулирования конфликта, несущий угрозу интересам России, будет либо вычеркнут, либо стать предметом детальных переговоров с принятием российской позиции. Это, в том числе, касается и требований РФ по демилитаризации Украины.


Юлия Леонова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Швеция
Южная Корея
Продукция
AH-64
F-16
Gripen NG
HIMARS
Rafale
Компании
Dassault
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
БПЛА
1 комментарий
№1
28.11.2025 01:32
Лидер украинской   ОПГ    Владимир   Зеленский  огласил  свое число   800000 чел.   прогнулся        под Трампа   который   выразил свои  эмоции  в  600000чел.Что ж   так Америке  будет проще  влиять  чужими руками.К этому числу  будет расчет денег  в криптовалюте,  которую     ФБР поможет    Зеленскому   добыть   это будет   означать закат   маленького диктатора       ,т.к.  сливки  с числа  будут в анонимном кошельке. Куда он денется? Да не куда.Попытки  изменить свою внешность чреваты.Современные технологии   и ИИ  на страже.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.11 12:21
  • 11665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 11:55
  • 2
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 28.11 11:34
  • 5
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 28.11 05:13
  • 12
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 28.11 01:32
  • 1
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 28.11 00:13
  • 4
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 21:00
  • 1
Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения
  • 27.11 20:50
  • 1
Забрезжило соглашение по Украине, и Франция с Великобританией определяются с военным присутствием там (Politico, США)
  • 27.11 20:15
  • 4
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»