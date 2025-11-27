В России хотят импортозаместить американские самолёты Cessna

Малая авиация может получить до пяти моделей новых отечественных самолетов, рассчитанных на перевозку до 9 пассажиров на расстояние до 600 км

В России планируют создать от трех до пяти моделей легких пассажирских самолетов для внутренних воздушных линий. Как узнали «Известия», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова возглавить проект и обеспечить поддержку малым конструкторским бюро — от разработки до серийного производства. Новые машины, рассчитанные на 5–9 пассажиров, должны заменить американские Cessna и работать на маршрутах протяженностью до 600 км. До первого квартала 2026 года будет определен объем рынка малой авиации и спрос на новые воздушные суда.

Для ускорения создания самолетов ОАК предлагает развивать кооперацию с частными КБ, имеющими опыт проектирования легкой авиации, а также создать альтернативные сертификационные центры. Параллельно прорабатывается программа стандартизации инфраструктуры на 2026–2032 годы — от грунтовых аэродромов до подготовки пилотов и техперсонала. В Госдуме уже работает группа по разработке закона о малой авиации, а предложения по нормативным изменениям должны быть представлены к январю 2026 года.

Эксперты отмечают, что российский рынок десятилетиями зависел от импортных самолетов Cessna, которые вытеснили отечественные модели, включая устаревший учебный Як-18Т. Сейчас обслуживание американской техники осложнено санкциями, и отрасли необходимы современные российские аналоги. В стране сохранились КБ, способные оперативно разработать такие самолеты, среди них «Серебряные крылья», ОСКБ МАИ, «Первое ОКБ» и «АэроВолга».

Развитие малой авиации тормозят нормативные барьеры: сегодня перевозить пассажиров могут лишь крупные авиакомпании, что делает эксплуатацию малых самолетов нерентабельной. Между тем потребность в коротких региональных рейсах огромна — особенно в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока, где авиация часто остается единственным видом транспорта. При снятии регуляторных ограничений, по оценке экспертов, до 2030 года рынок может потребовать несколько тысяч малых самолетов.

Специалисты считают, что координация усилий ОАК и малых КБ может сократить сроки разработки и сертификации. При достаточных инвестициях новые самолеты могут выйти на серийное производство за 2,5–3 года. Такие машины смогут заменить стареющий парк Ан-24 на местных линиях и обеспечить полноценные перевозки с небольших и грунтовых площадок, которых особенно много в труднодоступных регионах страны.