Войти
ixbt.com

В России хотят импортозаместить американские самолёты Cessna

710
0
+2
Cessna
Cessna.
Источник изображения: Cessna

Малая авиация может получить до пяти моделей новых отечественных самолетов, рассчитанных на перевозку до 9 пассажиров на расстояние до 600 км

В России планируют создать от трех до пяти моделей легких пассажирских самолетов для внутренних воздушных линий. Как узнали «Известия», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) готова возглавить проект и обеспечить поддержку малым конструкторским бюро — от разработки до серийного производства. Новые машины, рассчитанные на 5–9 пассажиров, должны заменить американские Cessna и работать на маршрутах протяженностью до 600 км. До первого квартала 2026 года будет определен объем рынка малой авиации и спрос на новые воздушные суда.

Для ускорения создания самолетов ОАК предлагает развивать кооперацию с частными КБ, имеющими опыт проектирования легкой авиации, а также создать альтернативные сертификационные центры. Параллельно прорабатывается программа стандартизации инфраструктуры на 2026–2032 годы — от грунтовых аэродромов до подготовки пилотов и техперсонала. В Госдуме уже работает группа по разработке закона о малой авиации, а предложения по нормативным изменениям должны быть представлены к январю 2026 года.

Эксперты отмечают, что российский рынок десятилетиями зависел от импортных самолетов Cessna, которые вытеснили отечественные модели, включая устаревший учебный Як-18Т. Сейчас обслуживание американской техники осложнено санкциями, и отрасли необходимы современные российские аналоги. В стране сохранились КБ, способные оперативно разработать такие самолеты, среди них «Серебряные крылья», ОСКБ МАИ, «Первое ОКБ» и «АэроВолга».

Развитие малой авиации тормозят нормативные барьеры: сегодня перевозить пассажиров могут лишь крупные авиакомпании, что делает эксплуатацию малых самолетов нерентабельной. Между тем потребность в коротких региональных рейсах огромна — особенно в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока, где авиация часто остается единственным видом транспорта. При снятии регуляторных ограничений, по оценке экспертов, до 2030 года рынок может потребовать несколько тысяч малых самолетов.

Специалисты считают, что координация усилий ОАК и малых КБ может сократить сроки разработки и сертификации. При достаточных инвестициях новые самолеты могут выйти на серийное производство за 2,5–3 года. Такие машины смогут заменить стареющий парк Ан-24 на местных линиях и обеспечить полноценные перевозки с небольших и грунтовых площадок, которых особенно много в труднодоступных регионах страны.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ан-24
Як-18Т
Компании
Cessna
Textron
АэроВолга
МАИ
ОАК
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 19:39
  • 11652
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 15:19
  • 9
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:56
  • 1
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:51
  • 3
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:35
  • 3
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:56
  • 3
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов