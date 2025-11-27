Войти
Медведев провел совещание по комплектованию армии контрактниками в 2026 году

Источник изображения: Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 26 ноября провел совещание, на котором обсуждались вопросы комплектования Российской армии военнослужащими по контракту в 2026 году.

Уточняется, что в обсуждении приняли участие представители Минобороны, Минфина, постоянных представителей президента России и других ведомств.

«Были рассмотрены вопросы комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2026 году», — написал Медведев в своем канале в мессенджере Max.

Медведев 17 октября сообщил, что на службу в войсках Российской армии в 2025 году заключили контракт 336 тыс. человек. По словам замглавы СБ России, для пополнения числа военнослужащих «каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносит здесь свою лепту».

Президент России Владимир Путин 13 мая указал, что не менее 50 тыс. добровольцев каждый месяц приходят на службу в ряды ВС РФ. Он также отметил, что, в отличие от России, на Украине власти занимаются принудительной мобилизацией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
