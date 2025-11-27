В США заявили о проблемах с секретностью в деятельности ядерного командования

Источник изображения: topwar.ru

В США обозначилась проблема с сохранением секретности в вопросах деятельности ядерного командования. Ведомство, бюджет которого составляет не менее 25 млрд долларов, для реализации государственных программ контактирует с десятками подрядчиков и субподрядчиков. Это, как считают в командовании и конгрессе США, уже приводит к значительному снижению гарантий по сохранности ядерных секретов. В том числе секрета о том, будут ли проведены санкционированные Трампом ядерные испытаний или нет.

Причина опасений состоит в том, что целый ряд фирм, получая заказы от федерального ведомства, могут «дробить» работу, передавая её части для исполнения субподрядным структурам. В итоге цепочка по строительству, например, комплекса шахт, ангаров и складов для содержания ядерного оружия, может растянуться на десяток звеньев. И конечные исполнители уже слабо контролируются «федералами».

Глава Национального управления по ядерной безопасности Брэндон Уильямс приказал своим подчинённым усилить бдительность в отношении утечек секретной информации.

Причём содержимое служебное записки Уильямса каким-то образом стало достоянием американских СМИ. Не слишком ли много утечек в США в последнее время?

Вообще говоря, парадоксальная ситуация: пресса США, ссылаясь на конгрессменов, выражает озабоченность состоянием секретности в военном ядерном секторе, и тут же сама публикует содержимое служебной записки Главы Национального управления по ядерной безопасности, давая понять, что для прессы даже такие секретные документы уже не являются большим секретом.

Часть текста записки Уильямса:

Это не предложение. Это приказ. Наша национальная безопасность не допускает альтернатив. Нужно усилить контроль.

NYT пишет, что чиновник отправил эту записку по электронной почте. А в распоряжении NYT она оказалась благодаря одному из сотрудников ведомства.

Экс-сотрудник Пентагона Генри Сокольски:

Посмотрите, сколько там подрядчиков. Вам нужно понимать, что ваша способность контролировать конфиденциальную информацию и расходование средств снижаются, когда вы заключаете такие цепочки контрактов.

Однако, судя по публикации в американских СМИ, сливать секретные сведения готовы не столько пресловутые субподрядчики, сколько сами же чиновники ведомства, которые «знакомы с ситуацией».