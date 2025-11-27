Запущенный на ракете "Нури" основной спутник установил связь с землей

Запланированы еще два сеанса связи с южнокорейской станцией в Антарктиде в 20:39 мск 26 ноября и в 05:57

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Южнокорейский спутник среднего размера CAS500-3, запущенный на ракете "Нури" с космодрома Наро, установил первичный контакт с наземной станцией в Антарктиде. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Связь была установлена в 01:55 27 ноября по местному времени (19:55 мск 26 ноября). Запланированы еще два сеанса связи с южнокорейской станцией в Антарктиде в 02:39 (20:39 мск 26 ноября) и в 11:57 (05:57) по местному времени. Южнокорейские власти планируют объявить официально о состоянии спутника к полудню 27 ноября (06:00 мск).

Спутник CAS500-3 разработан компанией Korea Aerospace Industries и весит около 512 кг. Его задача будет состоять в изучении полярного сияния, магнитного поля. Именно исходя из его миссии впервые в южнокорейской космической программе пуск состоялся ночью. Помимо CAS500-3, на борту "Нури" было 12 кубсатов. Всего полезный груз весил примерно 960 кг.

Ракета стартовала в 01:13 по местному времени (19:13 26 ноября мск). Запуск был перенесен на 18 минут из-за проблемы при проверке сенсоров, но состоялся в пределах ранее объявленного окна (00:54 - 01:14). Через две минуты после пуска отсоединилась первая ступень ракеты, через 4 минуты 30 секунд после запуска отделилась вторая ступень. На высоте в 600 км - после 12 минут полета - отсоединилась третья ступень. В 01:26, начиная с CAS500-3, начали выводиться спутники. В 01:31 (19:31 26 ноября мск) завершился полет ракеты.

В отличие от предыдущих пусков, на этот раз ведущую роль в производстве и подготовке ракеты играла частная компания Hanwha Aerospace, а не государственный институт KARI. За пуск по-прежнему отвечал Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI). Такое решение было принято в рамках политики по передаче технологий и инициативы по исследованию космического пространства частному сектору.