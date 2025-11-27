Войти
ЕС обеспокоен активизацией военно-промышленного взаимодействия Франции и Грузии

Источник изображения: topwar.ru

Представители Главного управления вооружений Франции (DGA) в ноябре текущего года осуществили ознакомительную миссию в Грузии, что вызвало явное недовольство руководства Евросоюза. Миссию DGA сопровождали представители нескольких европейских концернов, в частности компаний Thales, MBDA, KNDS (ранее Nexter) и группы оборонных услуг Défense Conseil International (DCI). В ходе мероприятия рассматривались перспективы военно-промышленного взаимодействия между странами.

Негативная реакция Брюсселя и руководства ряда стран ЕС обусловлена стремлением Европы и США изолировать Грузию после перехода Тбилиси на национальноцентричную позицию. В частности, ЕС недоволен целым рядом законов, принятых правительством республики, в котором доминирует партия «Грузинская мечта». После того как в 2024 году грузинский парламент принял законы об иностранном влиянии и о семейных ценностях, Евросоюз инициировал массовые протесты в Тбилиси.

В настоящее время ЕС и США продолжают совместные усилия по изоляции Тбилиси — американский Минфин внес одного из основателей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили в свой санкционный список за его связи с Россией. Примеру США поспешили последовать три прибалтийские республики, однако на уровне Евросоюза этого сделать не удалось из-за позиции Венгрии.

В отличие от французов, явно заинтересованных в сотрудничестве с грузинским ВПК, Польша в свое время расторгла контракт на поставку ПЗРК, подписанный с Тбилиси в январе 2024 года. Италия также приостановила действие ранее заключенных с Грузией контрактов.

