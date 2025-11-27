Войти
«Росэл» создал отечественную технологию производства ключевых компонентов для лазеров

Росэл
Росэл.
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Технология позволяет создавать оптико-электронные системы, обладающие повышенной устойчивостью к воздействиям климатических, механических, электромагнитных и радиационных факторов

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех создал оригинальную технологию изготовления гетероструктур — многослойных полупроводниковых кристаллов. Она уже прошла полный цикл испытаний и позволит организовать производство ключевых компонентов для современных оптоэлектронных приборов различного назначения — лазеров, светодиодов и фотоприемников.

Созданная специалистами компании «Оптрон» (входит в «Росэл») базовая технология предназначена для изготовления перспективных нитридных гетероструктур. Разработка позволяет создавать оптико-электронные системы, обладающие повышенной устойчивостью к экстремальным воздействиям климатических, механических, коррозионных, электромагнитных и радиационных факторов.

Приборы на основе гетероструктур могут применяться в сфере связи, коммуникации, позиционирования, для решения других специальных задач. Также технология будет востребованной на рынке освещения, включая офисное, улично-дорожное, промышленное, торговое освещение, агрофотонику и архитектурно-художественную подсветку.

«Запуск современного производства на основе нашей технологии позволит насытить отечественный рынок доступными и недорогими по сравнению с импортными аналогами компонентами. Это даст импульс для развития перспективных направлений, таких как интеллектуальное освещение и системы „умного города“, где надежные и эффективные светодиоды и лазеры играют ключевую роль», — сообщили в «Росэл».

«Оптрон» — один из ведущих производителей полупроводниковых приборов в России. Компания специализируется на разработке и производстве кристаллических структур, охватывающих спектральный диапазон от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного. Такая продукция находит применение в различных отраслях промышленности.

