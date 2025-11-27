Военная версия аэротакси Joby Aviation S4 совершила свой первый полет

Joby Aviation

Известный разработчик технологий воздушного такси Joby Aviation совместно с компанией L3Harris представили последнюю обновленную версию самолета класса eVTOL S4, предназначенного для выполнения военных миссий.

От предыдущей (гражданской) она отличается наличием турбинно-электрической гибридной силовой установки, способной обеспечить большую дальность и продолжительность полета — от 160 до более чем 900 км. Помимо дополнительной силовой установки на S4 будет установлена автономная система компании Joby — SuperPilot. Ей отводятся сложные функции управления полетом, навигацией и непосредственно самой миссией. Судя по опубликованному изображению, у прототипа отсутствует кабина пилота — а это означает, что военная версия изначально создается в беспилотном варианте. Ожидается, что после первого полета военного прототипа S4 испытания продолжаться уже в формате демонстрационных полетов.

Александр Агеев