Войти
Деловая газета "Взгляд"

Румыния заключила контракт на поставку израильских дронов Watchkeeper X

587
0
0
БЛА Watchkeeper
Беспилотник Watchkeeper французской компании Thales.
Источник изображения: ИТАР-ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Румыния заключила контракт с израильской компанией Elbit на поставку семи беспилотных систем Watchkeeper X за 400 млн долларов для контроля государственной границы, сообщил канал Digi24.

Румыния заключила контракт с израильской компанией Elbit на сумму 400 млн долларов на поставку семи беспилотных систем Watchkeeper X для контроля государственной границы, передает ТАСС.

Как сообщает телеканал Digi24, каждая система Watchkeeper X включает командный центр, телекоммуникационное оборудование и три беспилотника. Основная задача комплексов – наблюдение за границей, однако дроны могут быть оснащены также ракетным вооружением. Министерство обороны Румынии уже оплатило три первых комплекта.

По информации канала, производство беспилотников будет организовано в самой Румынии: композитные материалы будут делать в Китиле, сборка беспилотников развернется в Бакэу, а наземные станции управления – в Бухаресте. Предприятия по техническому обслуживанию комплексов также откроются на территории страны. Первые образцы Watchkeeper X уже проходят испытания в Израиле.

Компания Elbit сообщила, что первые системы поставят Румынии "через несколько месяцев", а на вооружение они поступят в середине 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния объявила о планах стать второй армией на восточном фланге НАТО.

Румыния обосновывает свою инициативу необходимостью усилить обороноспособность Альянса на фоне событий на Украине.

Ранее румынские военные подняли по тревоге истребители для наблюдения за границей с Украиной.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Румыния
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 19:39
  • 11652
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 15:19
  • 9
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:56
  • 1
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:51
  • 3
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:35
  • 3
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:56
  • 3
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов