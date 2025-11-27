Войти
Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море

Большая дизель-электрическая подводная лодка ВМС Польши Orzeł (бортовой номер "291") советской постройки проекта 877Э в базе в Гдыне
Источник изображения: Radosław Pioch / вооруженные силы Польши

Единственная подводная лодка польского военно-морского флота Orzel вновь сломалась во время выхода в море, сообщает интернет-портал Interia.pl.

Польская подводная лодка Orzуд снова сломалась во время выхода в море, передает ТАСС со ссылкой на портал Interia.pl.

"Во время выхода [в море] в надводном положении произошла поломка, которая сделала невозможным дальнейшее плавание, лодка тотчас же вернулась в порт", – заявил капитан ВМС Дамиан Пшибыш.

Субмарина была построена в СССР в 1986 году и передана Польше. Ее последний ремонт завершился в 2024 году, однако спустя короткое время после возвращения в строй судно снова оказалось неисправным. Подлодка будет отправлена на ремонт на военные верфи в Гдыне, которые входят в состав оборонного концерна PGZ.

Информация о деталях поломки официально не сообщается. Портал Interia.pl отмечает, что устаревшее судно несет большую опасность для членов экипажа, чем для возможного противника.

26 ноября Совет министров Польши рассмотрит решение о закупке новых субмарин в рамках программы Orka. Поставить подводные лодки Польше предложили Италия, Швеция, Германия, Испания, Франция и Южная Корея.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр Польши Мариуш Блащак заявил о высоком риске банкротства польского Минобороны.

Ранее польские власти решили увеличить выпуск артиллерийских снарядов в пять раз.

Дмитрий Зубарев

