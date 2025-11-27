Войти
Деловая газета "Взгляд"

Safran согласилась передать Индии технологии двигателя истребителей пятого поколения

Макет перспективного истребителя AMCA
Макет перспективного истребителя AMCA.
Источник изображения: topwar.ru

Французская Safran передала Индии права на технологии двигателя новых истребителей

Французская компания Safran согласилась на передачу всех технологий Индии для создания двигателя собственного истребителя пятого поколения AMCA, пишут западные СМИ.

Французская компания Safran согласилась на полную передачу технологий Индии для создания современного авиационного двигателя, который будет использоваться на отечественном истребителе пятого поколения AMCA, передает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора Safran Оливье Андриеса.

"По сути, мы совместно с Организацией оборонных исследований и разработок при Минобороны Индии разработаем новый двигатель в Индии. Это уникально, поскольку никто другой не делал подобного предложения", – подчеркнул Андриес в интервью изданию Economic Times.

Ожидается, что официальный анонс о создании совместного предприятия между Safran и Исследовательским центром газовых турбин Индии будет сделан в ближайшее время. Стоимость масштабного проекта оценивается примерно в 7 млрд долларов, отмечают источники Economic Times.

Сейчас в составе всех индийских истребителей используются двигатели иностранного производства, что существенно увеличивает их стоимость и затраты на обслуживание. Ранее Индия пыталась разработать собственный двигатель в рамках проекта Kaveri, однако это не удалось из-за недостаточной тяги мотора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Индия и Франция договорились о совместном производстве вооружения HAMMER для истребителей Rafale и Tejas.

Ранее на авиашоу в Дубае произошло крушение индийского истребителя Tejas, в результате которого погиб пилот.

ВВС Индии запустили эксплуатацию авиабазы в районе Ньом на границе с Китаем.

Тимур Шайдуллин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Франция
Продукция
Kaveri
Rafale
Tejas
Компании
Safran
Проекты
Истребитель 5 поколения
