Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать?

Румыния намеревается стать второй по силе армией на восточном фланге НАТО. Об этом в эфире телеканала Digi24 сообщил глава военного ведомства страны Йонуц Моштяну. По его словам, обновленная стратегия обороны на период 2025-2030 годов кардинально меняет прежние подходы к обеспечению безопасности государства, которое занимает 10-ю строчку в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

Для достижения этой цели предполагается продолжать инвестировать в совершенствование армии. На этом фоне Моштяну также призвал граждан признать необходимость увеличения финансовых вливаний в военную сферу в ближайшие годы. Он подчеркнул, что дальнейшие инвестиции в вооруженные силы могут оказаться непростыми для страны, поскольку в республике заметен серьезный дефицит бюджета.

На текущий момент, по данным Euronews, численность румынской армии составляет 90 тыс. человек, еще 55 тысяч приходится на резервистов. Общие расходы на оборону оцениваются в 2% от ВВП, что эквивалентно 8,7 млрд долларов. Примечательно, что по этим показателям страна заметно уступает Польше, считающейся военной силой номер один в регионе.

Согласно аналитическому порталу ArmedForces, под контролем Варшавы пребывает 200 тыс. солдат. Резервистов в стране – 150 тысяч, а военный бюджет республики приблизительно равен 40 млрд долларов, что составляет 4,7% от ВВП государства. Опережает государство южного соседа и по техническим показателям.

Так, Варшава располагает 700 танками (у Бухареста 450), около 2500 ББМ (1300) и 480 самолетами (150). Тем не менее реальная сила Румынии заключается не столько в армейском потенциале, сколько в выгодном географическом положении. Именно поэтому в 2024 году в этой стране стартовало строительство крупнейшей в Европе базы НАТО.

Проект осуществляется на основе уже существовавшей авиабазы НАТО, носящей имя Михаила Когэлничану. Ее площадь составит 2,8 тыс. гектаров, а общая стоимость оценивается в 2,5 млрд евро. Ожидается, что база сумеет принять до десяти тысяч солдат альянса и членов их семей. Уже тогда эксперты отмечали, что возведение инфраструктуры станет значимым фактором давления на Сербию и Приднестровье.

"В настоящее время Румыния имеет стандартные для небольшой страны вооруженные силы, во многом опираясь еще на советское наследие Варшавского договора. При этом Бухарест предпринимает попытки переоснащения по стандартам НАТО. Это касается закупок артиллерийских систем и желания участвовать во всех программах альянса", – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Он напомнил, что Румыния приняла активнейшее участие в проекте ЕвроПРО, разместив на бывшей базе ВВС Девеселу элемент системы противоракетной обороны США. "Кроме того, Бухарестом и Вашингтоном сейчас ведутся работы по очень серьезному расширению крупнейшей авиабазы Михай Когэлничану с дополнительными взлетно-посадочными полосами и рулежными дорожками", – напомнил он.

"Судя по всему, площадка станет опорной для США в Восточной Европе для посадки крупной транспортной авиации: Lockheed C-5 Galaxy, ДРЛО, самолетов-заправщиков и американских стратегических бомбардировщиков. Так что нацеленность Румынии на усиление вполне оправдана. Развитие вышеназванных проектов упрочит республику в качестве второй силы в субрегионе после Польши", – спрогнозировал аналитик.

"Штатам также выгоден дополнительный аэродром подскока

в непосредственной близости от российской территории. Отсюда они могут создавать угрозу сразу несколькими видами вооружения до Кавказа, Каспийского моря, Волги и Энгельса, где расположены наши стратегические силы", – заметил спикер.

"Кроме того, нужно понимать, что Бухарест имеет амбиции не только на своей национальной территории. Есть еще соседняя Молдавия, которая практически в открытую берет курс на унию с Румынией. Если страны пойдут на интеграцию, это будет означать дополнительный скачок для румынских вооруженных сил. Что тоже выгодно Западу – как "балкон" в сторону Крыма, Донбасса и Новороссии", – заметил собеседник.

"Конечно, можно вспомнить, что восточный фланг НАТО также представлен Турцией, а эта страна в военном плане значительно сильнее и Польши, и Румынии. Но Анкара ведет довольно независимую политику, несмотря на участие в штабных структурах блока. Она придерживается относительно нейтрального статуса в отношении России, закрывает проливы для нечерноморских стран, закупает зенитно-ракетную систему С-400 вопреки желанию Вашингтона", – напомнил он.

"Поэтому Турцию и "высекают" из общего рейтинга.

При этом Румыния трезво оценивает свои силы, не пытаясь обогнать Польшу. Варшава многое вложила в оборону: она уже получает американские истребители F-35, танки Abrams, южнокорейские самоходные гаубицы K9 Thunder и танки К-2. Также поляки закупают достаточно серьезное количество ЗРК Patriot, создавая из них целый рубеж ПВО под названием "Висла", – перечислил аналитик.

"Поэтому Бухарест, если не учитывать Турцию, уже во многом является второй армией восточного фланга НАТО. То есть министр обороны республики идет на небольшую хитрость: отчитаться в необходимом результате можно будет всегда – он ведь уже имеется, а вот объяснять населению важность расходов на армию необходимо", – акцентирует Анпилогов.

Румыния имеет в виду второе место именно среди стран бывшего соцлагеря, соглашается политолог Вадим Трухачев. "А Турцию Бухарест считает не восточным, а южным форпостом НАТО. Впрочем, я не вижу в этих планах чего-то сенсационного.

Румыния и так обладает второй армией в очерченных границах.

Первой республике не стать хотя бы потому, что в США огромная польская диаспора. Она оказывает влияние на внешнюю политику Вашингтона. У Бухареста такого рычага нет. К тому же в румынском обществе уровень русофобии на порядок ниже, чем в польском. Запад не сможет сделать ее полноценным авангардом против Москвы", – заметил собеседник.

"При этом Бухарест не отказался от притязаний на Бессарабию, а также части Черновицкой и Одесской областей. Он может воспользоваться моментом и присоединить их, что создаст существенное приращение в военном плане. В целом главной причиной такого желания Румынии я вижу попытку получать от НАТО больше помощи в качестве "прифронтового государства", – заключил Трухачев.

Евгений Поздняков