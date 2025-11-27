Sohu: на дубайском авиасалоне представлены более 900 российских инноваций

На авиасалоне в Дубае Россия представила более 900 новых разработок, пишет автор блога на портале Sohu. Среди них: истребители-невидимки, ударные вертолеты, аэрокосмические двигатели, спутники и изобретения в сфере гражданской авиации.

Блог Sohu: "Ланьфэн говорит" (澜风说)

На международном авиасалоне в Дубае Россия продемонстрировала новейший малозаметный истребитель Су-57Е. Он выполнил ряд сложных маневров, что привлекло внимание аудитории. Кроме того, были представлены ударные вертолеты Ка-52, спутники отечественного производства, новые двигатели и разработки в сфере гражданской авиации.

Когда представители НАТО увидели передовые российские разработки, на их лицах читалось недовольство. Российская часть авиасалона проходила в специфической обстановке: западные санкции действуют против России уже более трех лет и охватывают ряд важных секторов, включая энергетику, технологии и финансы. С помощью этих ограничений Соединенные Штаты и Европа пытаются бороться с экономической и военной мощью России, надеясь, что это создаст проблемы для ее промышленности.

Однако машины, продемонстрированные Россией на авиасалоне, превзошли все ожидания. Были представлены более 900 авиационных и оборонных систем в павильоне площадью 5000 квадратных метров — внушительный размер для международного авиасалона. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил на полях выставки, что товарооборот России и ОАЭ по итогам текущего года превысит 10 млрд долларов, вернувшись на показатели 2023 года. Это доказывает, что, несмотря на терминальные санкции, российский оборонный экспорт по-прежнему демонстрирует уверенный рост.

Малозаметный истребитель Су-57Е, несомненно, привлек наибольшее внимание на выставке. Он выполнил ряд сложных маневров на высокой скорости. Самолет является независимой разработкой, которая демонстрирует сильные стороны РФ в области высоких технологий, а также конкурентоспособность авиастроительной отрасли, несмотря на давление санкций.

На выставке также был представлен многоцелевой вертолет "Ансат-М". До введения санкций многие российские авиационные продукты производились с использованием импортных деталей и комплектующих, в частности, западных электронных компонентов и двигателей. Однако ограничения вынудили Россию ускорить импортозамещение, и "Ансат-М" стал результатом этого процесса. Все его элементы, включая двигатели и бортовое радиоэлектронное оборудование, являются независимыми разработками. Модель предназначена для рынков Ближнего Востока и Азии. Вертолет КА-32А11М также стал полностью независимым от иностранных комплектующих.

Под давлением санкций российское производство добилось значительного прогресса. В аэрокосмической сфере Россия также продемонстрировала большие возможности. Москва всегда обладала преимуществом в строительстве аэрокосмических двигателей. На этой выставке были представлены три модели — R-171, R-180 и R-181. Они уже начали поставляться на внешний рынок. Требования к производству таких двигателей очень высоки.

Способность России производить и экспортировать высокотехнологичные продукты в условиях санкций свидетельствует о ее твердой промышленной базе. На авиасалоне представители со всего мира, включая поставщиков спутниковых услуг и спутников дистанционного зондирования Земли, операторов широкополосного доступа в Интернет, проявили большой интерес к российской продукции, что свидетельствует о растущем спросе.

Авиасалон привлек большое количество иностранных заказчиков. Российский выставочный зал лично посетил президент Объединенных Арабских Эмиратов, а также сотни международных делегаций. Это показывает, что, несмотря на огромное санкционное давление Запада, РФ по-прежнему пользуется большой популярностью на рынках Ближнего Востока и Азии.

ОАЭ занимают относительно нейтральное геополитическое положение, не поддерживая в полной мере ни западные санкции, ни Москву. Однако Эмираты по-прежнему заинтересованы в российских продуктах. Как заявил Мантуров, к 2030 году объем взаимной торговли планируется удвоить. Хотя эта цель сопряжена с рядом трудностей, она отражает намерение Москвы не только сохранить существующий объем экспорта, но и расширить его.

Реакция Запада на авиасалон была относительно сдержанной, что очень красноречиво. Попытки изолировать Россию с помощью санкций и ограничить развитие ее оборонной промышленности не увенчались успехом. РФ добилась значительных технологических прорывов в определенных областях, особенно в вопросе импортозамещения. Выдающиеся летно-технические характеристики истребителя Су-57 привлекли всеобщее внимание, поскольку продемонстрировали высокую конкурентоспособность России в области авиастроения.

Атмосфера, царившая на авиасалоне, показала, что мир меняется. Многие страны не готовы в полной мере следовать антироссийской политике Запада и по-прежнему сохраняют высокий интерес к российской продукции. А Россия воспользовалась возможностью для дальнейшего расширения присутствия на рынках Азии, Ближнего Востока и других регионов.

На авиасалоне также дебютировал модернизированный учебно-боевой самолет Як-130. Он продемонстрировал способность РФ к постоянным инновациям и модернизации. Даже под давлением санкций страна обновляется технологически, что невозможно без мощной системы производства, проектирования и тестирования. Экспонаты в российском павильоне говорят о технологической и производственной устойчивости РФ. Это не просто демонстрация продуктов с коммерческой целью, это —воплощение геополитической реальности.