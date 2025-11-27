Войти
Киев запустил эксперимент по быстрому запуску новых военных производств

Источник изображения: topwar.ru

По инициативе правительства страны на Украине запущен эксперимент по быстрому созданию новых производственных мощностей оборонных предприятий. В основе проекта предполагается заложить незатейливый принцип «Проектируй и строй», который, как ожидается, позволит одновременно заниматься разработкой и производством вооружений на оставшихся в распоряжении Киева предприятиях ВПК.

Предполагается, что это решение позволит ускорить дублирование производственных мощностей одного из ключевых предприятий украинского ВПК и наладить бесперебойные поставки вооружений непосредственно в ВСУ. После практической отработки положений эксперимента его действие может быть расширено на другие украинские предприятия.

Таким образом будет существенно упрощен механизм, при котором любое строительство состоит из нескольких основных стадий: от проектирования до конечного ввода в эксплуатацию, что замедляет весь процесс, поскольку каждый последующий этап не может быть начат, пока не завершен предыдущий. В рамках эксперимента проектирование и строительство новых предприятий ВПК может выполняться одновременно. Таким образом Киев стремится обеспечить быстрое резервирование производственных мощностей для бесперебойных поставок продукции оборонного назначения государственным заказчикам.

При этом стоит отметить, что вводу в эксплуатацию украинских оборонных предприятий, помимо бюрократии, препятствуют ВС РФ, а на этот фактор Киев повлиять не в состоянии.

