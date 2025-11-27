Войти
ТАСС

Отправка GigaChat на МКС станет первым в мире использованием ИИ в космосе

574
0
0
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" Сергей Савостьянов/ ТАСС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" Сергей Савостьянов/ ТАСС.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Нейросеть будет формировать отчеты и работать с базами данных, тем самым облегчая рутинную работу экипажа

БАЙКОНУР, 26 ноября. /ТАСС/. Отправка нейросети Сбера GigaChat на Международную космическую станцию (МКС) станет первым в мире использованием искусственного интеллекта (ИИ) в космосе. Об этом заявил вице-президент по исследованиям и инновациям Сбера Альберт Ефимов.

Как сообщалось, впервые в работу космонавтов на МКС включится нейросеть Сбера GigaChat. Она будет формировать отчеты и работать с базами данных, тем самым облегчая рутинную работу экипажа.

"Подобное использование искусственного интеллекта на орбите, хочу подчеркнуть, в полезном прикладном процессе космонавтов является, по имеющейся у нас информации, первой в мире. Мы являемся совместно с Роскосмосом пионерами", - сказал Ефимов.

Он добавил, что на орбиту будет отправлена точно та же языковая модель, тот же самый GigaChat, которым пользуются жители Земли. Разработчики при адаптации GigaChat к работе на станции учитывали необычный язык космонавтов, который они используют, тысячи аббревиатур, которые были накоплены за несколько десятков экспедиций на МКС, добавил Ефимов.

Запуск корабля "Союз МС-28" намечен на 12:28 мск 27 ноября. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется в конце июля 2026 года. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС) и его коллега Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
AI
МКС
Союз ПКК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 19:25
  • 11651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 15:19
  • 9
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:56
  • 1
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:51
  • 3
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:35
  • 3
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:56
  • 3
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов