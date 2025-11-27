Отправка GigaChat на МКС станет первым в мире использованием ИИ в космосе

Нейросеть будет формировать отчеты и работать с базами данных, тем самым облегчая рутинную работу экипажа

БАЙКОНУР, 26 ноября. /ТАСС/. Отправка нейросети Сбера GigaChat на Международную космическую станцию (МКС) станет первым в мире использованием искусственного интеллекта (ИИ) в космосе. Об этом заявил вице-президент по исследованиям и инновациям Сбера Альберт Ефимов.

Как сообщалось, впервые в работу космонавтов на МКС включится нейросеть Сбера GigaChat. Она будет формировать отчеты и работать с базами данных, тем самым облегчая рутинную работу экипажа.

"Подобное использование искусственного интеллекта на орбите, хочу подчеркнуть, в полезном прикладном процессе космонавтов является, по имеющейся у нас информации, первой в мире. Мы являемся совместно с Роскосмосом пионерами", - сказал Ефимов.

Он добавил, что на орбиту будет отправлена точно та же языковая модель, тот же самый GigaChat, которым пользуются жители Земли. Разработчики при адаптации GigaChat к работе на станции учитывали необычный язык космонавтов, который они используют, тысячи аббревиатур, которые были накоплены за несколько десятков экспедиций на МКС, добавил Ефимов.

Запуск корабля "Союз МС-28" намечен на 12:28 мск 27 ноября. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется в конце июля 2026 года. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС) и его коллега Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт Анил Менон.