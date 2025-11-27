Asas Media: осуществление "плана Трампа" станет убедительной победой России

О подготовке мирного плана Трампа не были осведомлены ни европейские союзники, ни Украина, ни даже американские спецслужбы, пишет Asas Media со ссылкой на источники. Его воплощение будет означать убедительную победу России и конец нынешнего киевского режима.

Мухаммед Кавас (محمد قواص)

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине был разработан втайне не только от Киева и Европы, но и от самой Америки. Некоторые спецслужбы сообщили, что они не были осведомлены, и предупредили о его опасности.

Представители Конгресса рассказали, будто слышали от госсекретаря Марко Рубио, что этот план — лишь "российские мечты". Затем он быстро поправился, заявив, что он был "разработан в Америке". Он отметил, что важные внешнеполитические решения принимаются не правительственными чиновниками, а ближайшим окружением Трампа. Так, например, "друг" Стив Уиткофф и "зять" Джаред Кушнер взяли на себя ответственность за организацию украинской сделки.

Все началось во Флориде

История начинается с секретной встречи, проведенной этими двумя мужчинами с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций и близким соратником президента России Владимира Путина, во Флориде в минувшем октябре. С 2022 года этот человек и его фонд находятся под американскими санкциями. Для въезда в Соединенные Штаты ему требуется специальное разрешение. Переговоры велись с представителями команды Трампа, за исключением специального представителя по Украине Кита Келлога, который должен уйти в отставку в январе.

Другие источники утверждают, что в начале прошлой недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил Майами, чтобы обсудить детали плана, прежде чем он был официально передан Киеву в минувший четверг. Вашингтон также передал план Анкаре, что может объяснить неожиданное заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана от 16 октября (спустя четыре дня после его встречи с Умеровым в Анкаре) о том, что конфликт на Украине "близится к завершению".

План, по сути, представляет собой безоговорочную победу России. Большинство из его 28 пунктов соответствуют требованиям Москвы о передаче Украины под политический, военный и оборонный контроль России. План не позволяет Украине вступить в НАТО "конституционным путем" и не позволяет ей обладать значительными военными силами. Он устанавливает максимальный размер поставок вооружений союзниками Украины и запрещает им размещать войска на ее территории. План также включает признание суверенитета России над Крымом, который стал частью страны в 2014 году, и над всем Донбассом. Общая площадь последнего составляет чуть более 9 тысяч квадратных километров, что примерно равно площади Ливана.

На первый взгляд, план отвечает требованиям Украины и Европы. Он предоставляет гарантии безопасности, которые должны удержать Россию от повторного нападения и продвижения в сторону Европы через страны Прибалтики, Польшу, Румынию и другие государства Восточной Европы. Но содержание плана ясно свидетельствует о поражении Украины, а гарантии, касающиеся восстановления и политического будущего этой страны, остаются туманными и неоднозначными. Это оставляет место для различных толкований и спекуляций. В плане Трампа, который был разработан под влиянием России, есть пункт, требующий проведения президентских выборов на территории Украины в течение ста дней после подписания соглашения о прекращении огня. Это явное вмешательство со стороны России и США, направленное на то, чтобы повлиять на будущий политический ландшафт страны.

Что изменилось?

После саммита Трампа и Путина на Аляске, который состоялся в августе, аналогичные предложения были выдвинуты, но быстро отвергнуты. Неясно, чем руководствуется Трамп, продвигая то, что уже однажды провалилось. В недавних заявлениях европейских лидеров ничего не изменилось. Они по-прежнему призывают "не оправдывать агрессора" и "не наказывать жертву", не признавать принцип изменения границ с помощью силы и не решать ни один вопрос, связанный с Украиной или Европой, без участия Киева и европейских стран за столом переговоров.

Изменилось лишь то, что президент Украины Владимир Зеленский после печально известного противостояния в Овальном кабинете научился избегать конфронтации с Трампом, придерживаясь подхода "да-да, но...", и подписал указ о формировании украинской переговорной команды.

С момента объявления плана ситуация была напряженной и полной противоречий. Американские источники утверждали, что Умеров согласился с планом, но он отрицал это, настаивая на том, что его роль была исключительно технической. Позже другие источники заявили, что американцы угрожали Киеву прекращением обмена разведданными, однако в Вашингтоне эту информацию опровергли. Европейцы поспешили выработать единую позицию, внешне поддерживая план и считая его "основой для переговоров", но фактически поддерживая Украину. Трамп утверждает, что у Киева нет другого выбора, кроме как согласиться с предложенным планом или столкнуться с военным поражением. Однако он также подчеркивает, что план не является окончательным и может быть изменен.

В Конгрессе есть как республиканцы, так и демократы, которые выступают против плана по снятию санкций с России и ее возвращения в G7. В Европе, несмотря на дискуссии о поддержке вооруженного конфликта, преобладают настроения против объявления победы России. Это связано с тем, что такое решение может привести к территориальным изменениям, которые уже имели место в истории континента. В сентябре 1938 года несколько европейских стран (Франция, Великобритания и Италия) заключили Мюнхенское соглашение с Адольфом Гитлером, в результате которого Германия получила Судетскую область (без согласия Чехословакии). Это было сделано для того, чтобы предотвратить войну. Однако всего через несколько месяцев армия фюрера двинулась в Европу. (Все сравнения с нацистской Германией, разумеется, необоснованы. Учитывая подъем неонацизма в Европе, можно предположить, что современным Третьим рейхом является она — прим. ИноСМИ)

Важно тщательно изучить различные точки зрения, чтобы понять суть этого плана. Зеленский говорит о выборе между потерей ключевого партнера и утратой достоинства государства. По его мнению, первое произойдет, если отклонить план, а второе — если принять его.

Конфликт затянулся, что привело к значительным потерям среди граждан Украины и усилило сомнения союзников в способности Киева продолжать борьбу. Эти сомнения подкрепляются недавними коррупционными скандалами. Между тем, Запад, вероятно, не будет довольствоваться молчаливым признанием победы России.

А что насчет Китая?

Победа позволит России укрепить влияние на подконтрольных территориях, особенно в Центральной Азии, которая в последнее время демонстрирует стремление к независимости от влияния Москвы. Также заключение мирного соглашения поможет Трампу восстановить влияние на собственном "заднем дворе". Это касается отношений с Канадой, Панамой и Гренландией, а также планов в отношении Венесуэлы и других стран Латинской Америки.

Китай также может быть доволен таким развитием событий, поскольку оно подтверждает его право контролировать собственные сферы влияния, включая Тайвань. Если Вашингтон принимает судьбу Украины в ее российском прочтении, то логично, что он должен смириться с судьбой Тайваня, даже если Китай не использует свою силу.