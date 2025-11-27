Слуцкий назвал Россию и США ключевыми игроками урегулирования на Украине

Лидер ЛДПР отметил, что киевский режим "отчаянно ищет поддержки" у Европы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия и США являются "ключевыми игроками" в процессе урегулирования украинского кризиса, американская сторона действительно делает все возможное для реального завершения конфликта. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканал "Россия-24".

"Ключевыми игроками здесь являются Россия и Соединенные Штаты, которые стоят за украинским режимом, - сказал депутат. - Надо отметить, что Соединенные Штаты, по крайней мере, на данном отрезке времени делают то, что они считают возможным для реального завершения конфликта".

Вместе с тем Слуцкий указал, что киевский режим "отчаянно ищет поддержки" у Европы. "Кое-где даже лидеры западноевропейских стран пытаются антагонизироваться с [президентом США Дональдом] Трампом", - добавил он, назвав такие попытки европейских политиков не самой эффективной стратегией.