Суд отправил в колонию бывшего главу РКК «Энергия»

Суд вынес приговор бывшему генеральному директору Ракетно-космической корпорации «Энергия» по делу о мошенничестве. По версии следствия, он и другие фигуранты во время закупок завысили стоимость электроники и присвоили 839 миллионов рублей.

Королевский суд Московской области признал бывшего главу РКК «Энергия» Владимира Солнцева виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации). Как сообщила областная пресс-служба судов, судья отправил Солнцева на восемь лет в колонию общего режима.

Бывшему главе корпорации на два года запретили занимать руководящие и административные должности в государственных и муниципальных структурах, а также коммерческих организациях с государственным участием. Суд также потребовал вернуть похищенные средства.

Как считает следствие, Солнцев и его партнеры завысили стоимость закупки электронно-компонентной базы для госкорпорации на 839 миллионов рублей, распределив разницу между собой.

Пресс-служба также рассказала о смерти одного из подозреваемых. Дело другого фигуранта отделили от основного и приостановили.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» — одно из ключевых предприятий российской космической отрасли. Корпорация ведет свою историю с 1946 года, когда отдел № 3 Специального конструкторского бюро в составе НИИ-88 возглавил Сергей Королёв. Позднее из него выросло конструкторское бюро Королёва. Сейчас предприятие производит пилотируемые корабли «Союз» и грузовые космические корабли «Прогресс».