В ближайшие месяцы Швеция выберет поставщика четырех новых фрегатов

Швеция планирует выбрать поставщика новых фрегатов класса "Лулиа" (Luleå) в начале 2026 года. Как уточняет Navy Recognition, в соответствующем тендере участвуют шведская Saab, французская Naval Group, британская Babcock и испанская Navantia.

О сроках определения победителя конкурса объявил на этой неделе министр обороны Швеции Пол Йонсон на пресс-конференции с французской коллегой Катрин Вотрен. Программа строительства четырёх кораблей представляет собой крупнейшее расширение шведского флота с начала 1980-х годов и предполагает получение двух кораблей к 2030 году и ещё двух – к 2035 году. Высокопоставленные шведские чиновники называют этот график амбициозным, но необходимым с учетом складывающейся геополитической обстановки.

Предполагаемый дизайн фрегатов класса "Лулиа", Швеция Saab

Шведский флот выбирает варианты среди уже существующих и реализованных проектов, но намеревается внедрить системы национальной разработки и производства. Программа будет реализовываться с обязательным участием промышленности Швеции.

Фрегаты класса "Лулиа" станут крупнейшими надводными боевыми кораблями, которые Швеция эксплуатировала с момента вывода в начале 1980-х годов из эксплуатации последних эсминцев классов "Остерготланд" (Östergötland) и "Халланд" (Halland).

Ожидается, что длина новых фрегатов превысит 120 метров, а водоизмещение составит от 3000 до 4500 тонн. Эти характеристики значительно превосходят корветы типов "Гётеборг" (Göteborg) и "Висбю" (Visby), которые сейчас составляют основу шведского надводного флота.

Компания Saab Kockums изначально получила контракт в 2021 году на разработку корвета класса "Висбю" второго поколения, но изменившаяся ситуация на международной арене привела к отмене этого контракта в пользу новой программы фрегатов класса "Лулиа".

Шведское управление оборонных средств затем начало исследование рынка для выявления готовых проектов, которые можно было бы адаптировать к шведским потребностям и снизить риски, связанные с графиком работ. Цель – избежать задержек, подобных тем, которые возникали при реализации других военно-морских программ.

Ранее Saab и Babcock провели первоначальные работы на основе британского проекта "Тип-31", однако это сотрудничество пока не принесло заметного прогресса. В связи с этим другие иностранные судостроители включились в борьбу за контракт. Шведские власти могут выбрать вариант постройки корпусов фрегатов за рубежом с последующим оснащением уже на собственных верфях, как это ранее было проделано при производстве разведывательного корабля "Артемис", корпус которого построили в Польше, а оснащение производилось на заводе Saab в Карлскруне. Этот подход представляется как наиболее прагматичный.

Франция особенно активно продвигала фрегат типа FDI компании Naval Group для участия в программе. При этом многочисленные заявления французских официальных лиц подчеркивали готовность поставить один полностью оснащённый корабль к 2030 году. Министр обороны Катрин Вотрен отметила, что Франция уже эксплуатирует такой фрегат и готова к созданию партнёрства с участием шведской промышленности.