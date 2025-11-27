В Южной Корее спустили на воду третий фрегат типа FFX-III

Во вторник, 25 ноября, южнокорейская судостроительная компания SK Oceanplant спустила на воду фрегат "Чоннам" – третий корабль проекта FFX-III ("Чхуннам"), предназначенный для ВМС Республики Корея.

Южнокорейские Военно-морские силы и Управление оборонных закупок (DAPA) провели церемонию спуска на воду на верфи в Косоне, провинция Южный Кёнсан.

Фрегат "Чоннам", Южная Корея ROK Navy

На мероприятии присутствовали около 150 гостей, включая председателя Комитета по обороне Национальной ассамблеи Сон Иль Чжона, начальника военно-морских операций адмирала Кан Дон Гиля, заместителя главы DAPA Кан Хван Сока, генерального директора SK Oceanplant Ли Сын Чхоля, а также других официальных лиц.

Следуя военно-морскому обычаю, супруга Сон Иль Чжона, госпожа Им Сон Хи, перерезала церемониальный спусковой канат, прикрепленный к фрегату "Чоннам", символизируя "перерезание пуповины" и рождение нового корабля. Затем почетные гости перерезали разноцветные ленты и разбили бутылку шампанского о его корпус, благословляя корабль.

Заказ на головной фрегат типа FFX-III получила компания Hyundai Heavy Industries. "Чхуннам" заложили в апреле 2022 года, спустили на воду в апреле 2023 года и ввели в строй в декабре 2024 года. Постройку следующих трех кораблей доверили SK Oceanplant. Первый из них, "Кёнбук" (Gyeongbuk, сокращение от полного названия провинции Кёнсан-Пукто) заложили в апреле 2024 года и спустили на воду в июне 2025 года. Его поставка ожидается летом 2026 года. Дата закладки следующего корабля, "Чоннам", не раскрывалась. Его передача южнокорейскому флоту ожидается в конце 2026 года.

Еще один фрегат, пока не получивший наименования, находится на ранних стадиях постройки. Завершение его производства и испытаний ожидается не раньше 2027 года.

Отметим, что два дополнительных фрегата FFX-III законтрактованы южнокорейской компанией Hanwha Ocean. Таким образом общее число этих кораблей составит шесть единиц.

В настоящее время южнокорейский флот эксплуатирует шесть фрегатов типа FFX-I ("Инчхон") и восемь фрегатов типа FFX-II ("Тэгу").

Фрегаты класса "Чхуннам" отличаются от моделей FFX-I и FFX-II различными технологическими новшествами. Среди них – интегрированная мачта, которая включает радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), усовершенствованную систему IRST (инфракрасный поиск и отслеживание) и электронно-оптические сенсоры, которые помогут экипажу лучше обнаруживать возможные угрозы и защищать себя.

Кроме того, фрегаты FFX-III – первые корабли ВМС Южной Кореи, оснащенные арткомплексами ближнего радиуса CIWS-II от местной компании LIG Nex1.

Водоизмещение фрегата типа FFX-III составляет 4300 тонн, длина корпуса – 129 метров, ширина – 14,8 метра. Газотурбинная установка MT30 от британской Rolls-Royce позволяет развивать скорость до 30 узлов.

Штатное вооружение корабля включает 127-мм артустановку, противокорабельные ракеты SSM-700K, зенитные ракеты системы K-SAAM и 324-мм торпеды K-745.