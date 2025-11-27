Войти
Flotprom

В Южной Корее спустили на воду третий фрегат типа FFX-III

574
0
0

Во вторник, 25 ноября, южнокорейская судостроительная компания SK Oceanplant спустила на воду фрегат "Чоннам" – третий корабль проекта FFX-III ("Чхуннам"), предназначенный для ВМС Республики Корея.

Южнокорейские Военно-морские силы и Управление оборонных закупок (DAPA) провели церемонию спуска на воду на верфи в Косоне, провинция Южный Кёнсан.

Фрегат "Чоннам", Южная Корея

ROK Navy


На мероприятии присутствовали около 150 гостей, включая председателя Комитета по обороне Национальной ассамблеи Сон Иль Чжона, начальника военно-морских операций адмирала Кан Дон Гиля, заместителя главы DAPA Кан Хван Сока, генерального директора SK Oceanplant Ли Сын Чхоля, а также других официальных лиц.

Следуя военно-морскому обычаю, супруга Сон Иль Чжона, госпожа Им Сон Хи, перерезала церемониальный спусковой канат, прикрепленный к фрегату "Чоннам", символизируя "перерезание пуповины" и рождение нового корабля. Затем почетные гости перерезали разноцветные ленты и разбили бутылку шампанского о его корпус, благословляя корабль.

Заказ на головной фрегат типа FFX-III получила компания Hyundai Heavy Industries. "Чхуннам" заложили в апреле 2022 года, спустили на воду в апреле 2023 года и ввели в строй в декабре 2024 года. Постройку следующих трех кораблей доверили SK Oceanplant. Первый из них, "Кёнбук" (Gyeongbuk, сокращение от полного названия провинции Кёнсан-Пукто) заложили в апреле 2024 года и спустили на воду в июне 2025 года. Его поставка ожидается летом 2026 года. Дата закладки следующего корабля, "Чоннам", не раскрывалась. Его передача южнокорейскому флоту ожидается в конце 2026 года.

Еще один фрегат, пока не получивший наименования, находится на ранних стадиях постройки. Завершение его производства и испытаний ожидается не раньше 2027 года.

Отметим, что два дополнительных фрегата FFX-III законтрактованы южнокорейской компанией Hanwha Ocean. Таким образом общее число этих кораблей составит шесть единиц.

В настоящее время южнокорейский флот эксплуатирует шесть фрегатов типа FFX-I ("Инчхон") и восемь фрегатов типа FFX-II ("Тэгу").

Фрегаты класса "Чхуннам" отличаются от моделей FFX-I и FFX-II различными технологическими новшествами. Среди них – интегрированная мачта, которая включает радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), усовершенствованную систему IRST (инфракрасный поиск и отслеживание) и электронно-оптические сенсоры, которые помогут экипажу лучше обнаруживать возможные угрозы и защищать себя.

Кроме того, фрегаты FFX-III – первые корабли ВМС Южной Кореи, оснащенные арткомплексами ближнего радиуса CIWS-II от местной компании LIG Nex1.

Водоизмещение фрегата типа FFX-III составляет 4300 тонн, длина корпуса – 129 метров, ширина – 14,8 метра. Газотурбинная установка MT30 от британской Rolls-Royce позволяет развивать скорость до 30 узлов.

Штатное вооружение корабля включает 127-мм артустановку, противокорабельные ракеты SSM-700K, зенитные ракеты системы K-SAAM и 324-мм торпеды K-745.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
Haeseong
Компании
DAPA
HHI
Hyundai
LIG Nex1
Rolls-Royce
Проекты
АФАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 19:25
  • 11651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 15:19
  • 9
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:56
  • 1
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:51
  • 3
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:35
  • 3
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:56
  • 3
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов