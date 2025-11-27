Будет ли Моди заискивать перед Путиным? (Foreign Policy, США)

FP: 5 декабря Путин впервые с начала СВО посетит Дели

На следующей неделе российский лидер впервые с начала военной операции на Украине посетит Дели, пишет FP. Визит происходит в рамках сближения, которое в последнее время наметилось в двусторонних отношениях. Существует несколько мнений об истинных целях сторон.

Сумит Гангули (Sumit Ganguly)

Президент России Владимир Путин планирует посетить Индию 5 декабря для участия в 23-м ежегодном двустороннем саммите.

Этот визит в Дели, первый для Путина за время СВО, происходит в особенно напряженный момент; Индия задействовала значительные дипломатические ресурсы в преддверии его прибытия.

Так, министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар посетил Москву в этом месяце и встретился с Путиным в кулуарах совещания глав делегаций Шанхайской организации сотрудничества. В августе Джайшанкар и советник по национальной безопасности Индии Ажит Довал также побывали с визитами в Москве.

Индия и Россия вынуждены обращаться друг к другу из-за текущих трудностей в отношениях с США после возвращения к власти президента Дональда Трампа. Саммит Путина и Трампа на Аляске в августе не принес ощутимых результатов. После этой встречи США продолжают поставлять Украине оружие, пусть и через союзников по НАТО. В этом месяце они также одобрили модернизацию ракет Patriot, которые ранее были поставлены на Украину.

Хотя Трамп не занял жесткую позицию бывшего президента США Джо Байдена в отношении конфликта России и Украины и недавно объявил о мирном плане, который, в случае его принятия, повлечет за собой значительные уступки со стороны Украины, Москва все же недовольна непостоянством Вашингтона.

Индия, которая на протяжении нескольких десятилетий пользовалась благосклонностью обеих американских партий, в последние месяцы столкнулась с разногласиями с администрацией Трампа — в основном, как сообщается, из-за того, что закупает большие объемы российской нефти.

Впрочем, многие американские и индийские аналитики связывают ухудшение отношений с обидой Трампа за то, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не признал за ним ведущую роль в прекращении военного конфликта между Индией и Пакистаном в мае. Ситуацию усугубило то, что, по сообщениям, Моди отказался ответить как минимум на четыре телефонных звонка Трампа после окончания кризиса. Вскоре после этого Трамп ввел пошлины в размере 50% на ряд индийских товаров, и двусторонние отношения резко ухудшились.

Учитывая это стремительное ухудшение отношений, неудивительно, что Индия, похоже, готова возобновить партнерство с Россией. Ряд сообщений указывает на то, что саммит на следующей неделе будет иметь большое значение. Будут обсуждаться соглашения, в том числе о продаже российских истребителей пятого поколения Су-57, о дальнейшей передаче ракетных комплексов С-500 и возможном производстве этих ракетных комплексов в Индии, а также о создании морского коридора, соединяющего Ченнаи (Индия) и Владивосток (Россия).

Хотя выводы о реализации всех этих соглашений пока преждевременны, вполне вероятно, что некоторые из них удастся заключить. Помимо заключения взаимовыгодных соглашений, визит Путина служит явным сигналом, что у обеих стран есть влиятельные союзники. Это означает, что Индия по-прежнему может рассчитывать на различные формы российской поддержки, в том числе на доступ к современному оружию. Россия, в свою очередь, может продемонстрировать, что, несмотря на отдаление от большей части западного мира, она поддерживает теплые отношения с развивающейся державой.

Этот сигнал, несомненно, будет услышан в Вашингтоне, но пока неясно, как Трамп отреагирует на возобновление теплых отношений между Индией и Россией. В любом случае, Нью-Дели идет на риск, проводя мероприятие.

В конце концов, интерес Путина к Индии в основном носит прагматический характер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно выражал опасения по поводу участия Индии в Четырехстороннем диалоге по вопросам безопасности. Разумно предположить, что Россия предлагает Индии ряд сделок в оборонной сфере и другие коммерческие проекты, чтобы углубить раскол, возникший в отношениях между Соединенными Штатами и Индией.

Возможно, Индия пытается показать США, что у нее есть и другие партнеры, особенно учитывая, что Трамп проявил благосклонность в отношении ее проблемного соседа Пакистана. Впрочем, у такого подхода Нью-Дели, при всей его объяснимости, есть и подводные камни. Индийские политики, несомненно, осознают, что Россия не всегда была надежным партнером.