Войти
ТАСС

Сенегал создал первый полностью отечественный космический спутник

576
0
0
senegal-fl
Флаг страны Сенегал.

Gaindesat-1b в ближайшее время запустят на орбиту

ХАРАРЕ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый полностью отечественный космический спутник разработан и создан в Сенегале. Gaindesat-1b в ближайшее время будет запущен на орбиту, сообщил национальный координатор космической программы Сенегала Гайан Фай.

"Сенегальские инженеры полностью спроектировали спутник без иностранной помощи. Наша программа преследует цель обеспечить Сенегалу максимальную выгоду от освоения космического пространства. Речь идет о национальном технологическом суверенитете", - сказал он в интервью газете Le Soleil.

Первый в истории Сенегала, но построенный с помощью иностранных специалистов спутник, Gaindesat-1a, был запущен 16 августа 2024 года со стартовой площадки в Калифорнии. Новый спутник будет выведен на орбиту в конце января-начале февраля 2026 года. Цель Сенегала - формирование группы спутников в рамках проекта Ninki-Nanka. По замыслу разработчиков, воплощение в жизнь этой идеи позволит наладить сбор данных о состоянии почв и экосистем на территории Сенегала.

16 ноября в Сенегале началось сооружение первой в Западной Африке астрономической обсерватории в населенном пункте Комболе. Там будут также размещены исследовательский центр и учебный институт.

8 апреля президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил о решимости превратить страну в развитую космическую державу. Сейчас реализуются проекты создания центра сборки и испытания микроспутников, а также центра приема и обработки спутниковых данных, центра технологических инноваций и стартапов в космической сфере, станции наблюдения за околоземным пространством в Кедугу.

По данным сайта Space in Africa, рынок космических услуг в Африке оценивался в 2024 году в $22,6 млрд, а в мире в целом достигнет в ближайшее десятилетие $737 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гайана
Сенегал
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 19:25
  • 11651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 15:19
  • 9
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:56
  • 1
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:51
  • 3
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:35
  • 3
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:56
  • 3
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов