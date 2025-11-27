Сенегал создал первый полностью отечественный космический спутник

Gaindesat-1b в ближайшее время запустят на орбиту

ХАРАРЕ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый полностью отечественный космический спутник разработан и создан в Сенегале. Gaindesat-1b в ближайшее время будет запущен на орбиту, сообщил национальный координатор космической программы Сенегала Гайан Фай.

"Сенегальские инженеры полностью спроектировали спутник без иностранной помощи. Наша программа преследует цель обеспечить Сенегалу максимальную выгоду от освоения космического пространства. Речь идет о национальном технологическом суверенитете", - сказал он в интервью газете Le Soleil.

Первый в истории Сенегала, но построенный с помощью иностранных специалистов спутник, Gaindesat-1a, был запущен 16 августа 2024 года со стартовой площадки в Калифорнии. Новый спутник будет выведен на орбиту в конце января-начале февраля 2026 года. Цель Сенегала - формирование группы спутников в рамках проекта Ninki-Nanka. По замыслу разработчиков, воплощение в жизнь этой идеи позволит наладить сбор данных о состоянии почв и экосистем на территории Сенегала.

16 ноября в Сенегале началось сооружение первой в Западной Африке астрономической обсерватории в населенном пункте Комболе. Там будут также размещены исследовательский центр и учебный институт.

8 апреля президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил о решимости превратить страну в развитую космическую державу. Сейчас реализуются проекты создания центра сборки и испытания микроспутников, а также центра приема и обработки спутниковых данных, центра технологических инноваций и стартапов в космической сфере, станции наблюдения за околоземным пространством в Кедугу.

По данным сайта Space in Africa, рынок космических услуг в Африке оценивался в 2024 году в $22,6 млрд, а в мире в целом достигнет в ближайшее десятилетие $737 млрд.