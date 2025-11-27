Источник изображения: topwar.ru

Похоже, для западных СМИ тема бесконечного обсуждения, зачастую на уровне конспирологии и откровенных фейков, мирного плана Трампа по Украине стала настолько заезженной, что некоторые издания решили слегка откатить, дабы разбавить повестку.

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждается, что в ходе телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа российский лидер якобы убедил республиканца не передавать Киеву крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Беседа эта состоялась 16 октября в канун визита Зеленского в Вашингтон и встречи с главой Белого дома.

Американское издание, как всегда, ссылается на анонимные источники в Белом доме. При этом подчеркивается, что президент США и до этого выражал обеспокоенность по поводу сокращения арсенала американских ракет. И не напрасно.

В ходе двенадцатидневной войны с Ираном ВМС США потратили около 30 ракет «Томагавк» для нанесения ударов по ядерным объектам, сообщил ранее телеканал Fox News. В принципе, не так уж и много. Но впереди маячит возможная военная операция в Венесуэле. Многие эксперты полагают, что Трамп не решится на наземное вторжение ради отстранения от власти Мадуро, а ограничится нанесением бомбовых и ракетных ударов.

Кроме того, данные дальнобойные средства поражения морского базирования, а других ПУ у США почти нет, будут очень необходимы в случае гипотетического вторжения НОАК на Тайвань.

Согласно экспертным оценкам, сейчас в запасе у США имеется 4000 ракет Tomahawk всех модификаций на всех носителях. По данным на 2024 год, стоимость ракеты Block V выросла до 1,89 млн долларов, а переделка в противокорабельную версию Block VA Maritime Strike Tomahawk обходится в 1,9 млн долларов.

С 1997 года производятся «Томагавки» на единственном заводе американской компании RTX (ранее — Raytheon). Причем темпы их выпуска год от года снижаются. Если в с 2004 по 2008 гг. было произведено около 400 ракет (в среднем по сто в год), то в прошлом году их количество составило всего около тридцати.

Предприятие в основном занято модернизацией, в рамках которой устаревшие модификации доводятся до версии Block V с улучшенной навигацией и коммуникациями. Планируется модернизировать около 4000 ракет в рамках программы по продлению срока службы на 15 лет. При этом часть «старых» ракет списывается из-за долгого хранения.

В более ранней публикации WSJ утверждалось, что США рассматривают поставки «Томагавков» Киеву в качестве гарантий безопасности в случае заключения мирного соглашения. Если это так, то есть еще один аргумент, чтобы РФ не поддержала этот план.

При этом американские официальные лица уверены, что Украина не будет использовать дальнобойные ракеты на упреждение, боясь потерять поддержку США и Европы. Сомнительный аргумент, который не остановил режим Зеленского от попытки атаковать 18 ноября американскими ракетами «Атакмс» российский город Воронеж.