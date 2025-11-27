Войти
ЦАМТО

Производство бронемашин "Кобра-2" в Румынии начнется в 2026 году

566
0
0
Новая турецкая бронированная машина Otokar Cobra II - MRAP
Новая турецкая бронированная машина Otokar Cobra II - MRAP.
Источник изображения: Otokar

ЦАМТО, 26 ноября. Производство разработанных турецкой компанией Otokar легких бронемашин "Кобра-2" в Румынии планируется начать в середине 2026 года.

Об этом стало известно на проходившей в Лондоне с 17 по 19 ноября конференции Future Armoured Vehicles Survivability (FAVS-2025).

По информации Jane's Defence Weekly, компания Romtehnica в ноябре 2024 года подписала с Otokar контракт стоимостью около 4,26 млрд. румынских лей (965 млн. долл.) на поставку 1059 тактических бронемашин "Кобра-2". Первые 278 машин Otokar соберет на своем заводе в Сакарье, а остальные будут производиться совместно с румынской компанией Automecanica в румынском Медиаше. Производство начнется с 279-й бронемашины, а поставки будут осуществляться поэтапно в течение пяти лет.

Как сообщал ЦАМТО, для сборки бронемашин в Румынии в апреле 2025 года румынская компания Automecanica и Otokar создали совместное предприятие (СП) SAROM (Defense Systems Romania). Соглашение включает как сборку ББМ, так и оказание инжиниринговых услуг, маркетинг и послепродажное обслуживание поставленных машин.

Тактическая бронированная машина "Кобра-2", впервые представленная в 2013 году, применяется в 13 странах мира более 20 конечными пользователями. Модульная платформа может быть сконфигурирована для выполнения широкого спектра задач и интегрирована с различными системами вооружения и оборудованием. "Кобра-2" выпускается в версиях машины управления, машины обеспечения внутренней безопасности, разведывательной машины, самоходного противотанкового комплекса, комплекса ПВО, машины артиллерийской разведки, ремонтно-эвакуационной машины, санитарной машины и машины спутниковой связи, а также бронетранспортера с дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ) и др.

На Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2025, проходившей в Стамбуле с 22 по 27 июля, компания Otokar представила бронемашину "Кобра-2" в конфигурации для Сухопутных войск Румынии. Четырехдверная версия оборудована установленной на крыше боевого отделения открытой турелью с пулеметом.

Боевая масса базовой версии многоцелевой ББМ "Кобра-2" составляет 14,5 т. Расчет бронемашины состоит из 11 человек, включая экипаж (водитель и командир). Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 360 л.с., автоматической трансмиссией, шинами типа run-flat. Подвеска полностью независимая с пружинными амортизаторами. ББМ может развивать скорость по шоссе до 110 км/ч, запас хода по топливу – до 700 км. На крыше может быть установлена защищенная турель или ДУМВ, оснащенные 5,56-мм, 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом или автоматической пушкой калибра до 25 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 19:25
  • 11651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 15:19
  • 9
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:56
  • 1
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:51
  • 3
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:35
  • 3
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:56
  • 3
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов