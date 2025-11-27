Производство бронемашин "Кобра-2" в Румынии начнется в 2026 году

ЦАМТО, 26 ноября. Производство разработанных турецкой компанией Otokar легких бронемашин "Кобра-2" в Румынии планируется начать в середине 2026 года.

Об этом стало известно на проходившей в Лондоне с 17 по 19 ноября конференции Future Armoured Vehicles Survivability (FAVS-2025).

По информации Jane's Defence Weekly, компания Romtehnica в ноябре 2024 года подписала с Otokar контракт стоимостью около 4,26 млрд. румынских лей (965 млн. долл.) на поставку 1059 тактических бронемашин "Кобра-2". Первые 278 машин Otokar соберет на своем заводе в Сакарье, а остальные будут производиться совместно с румынской компанией Automecanica в румынском Медиаше. Производство начнется с 279-й бронемашины, а поставки будут осуществляться поэтапно в течение пяти лет.

Как сообщал ЦАМТО, для сборки бронемашин в Румынии в апреле 2025 года румынская компания Automecanica и Otokar создали совместное предприятие (СП) SAROM (Defense Systems Romania). Соглашение включает как сборку ББМ, так и оказание инжиниринговых услуг, маркетинг и послепродажное обслуживание поставленных машин.

Тактическая бронированная машина "Кобра-2", впервые представленная в 2013 году, применяется в 13 странах мира более 20 конечными пользователями. Модульная платформа может быть сконфигурирована для выполнения широкого спектра задач и интегрирована с различными системами вооружения и оборудованием. "Кобра-2" выпускается в версиях машины управления, машины обеспечения внутренней безопасности, разведывательной машины, самоходного противотанкового комплекса, комплекса ПВО, машины артиллерийской разведки, ремонтно-эвакуационной машины, санитарной машины и машины спутниковой связи, а также бронетранспортера с дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ) и др.

На Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2025, проходившей в Стамбуле с 22 по 27 июля, компания Otokar представила бронемашину "Кобра-2" в конфигурации для Сухопутных войск Румынии. Четырехдверная версия оборудована установленной на крыше боевого отделения открытой турелью с пулеметом.

Боевая масса базовой версии многоцелевой ББМ "Кобра-2" составляет 14,5 т. Расчет бронемашины состоит из 11 человек, включая экипаж (водитель и командир). Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 360 л.с., автоматической трансмиссией, шинами типа run-flat. Подвеска полностью независимая с пружинными амортизаторами. ББМ может развивать скорость по шоссе до 110 км/ч, запас хода по топливу – до 700 км. На крыше может быть установлена защищенная турель или ДУМВ, оснащенные 5,56-мм, 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом или автоматической пушкой калибра до 25 мм.