Россия и Киргизия договорились об увеличении масштаба совместных учений

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии обмена подписанными документами и совместного заявления для прессы в Бишкеке.

Путин и Жапаров договорились об увеличении масштаба совместных учений

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия и Киргизия продолжат увеличивать масштаб совместных учений и боевой подготовки воинских формирований двух стран, следует из совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова об углублении отношений союзничества и стратегического партнёрства.

Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте Кремля.

"Стороны продолжат увеличивать масштаб совместных учений и боевой подготовки воинских формирований двух стран, в том числе в многостороннем формате в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС, повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", - говорится в тексте заявления.