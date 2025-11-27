Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные регулярно получают по схеме PURL вооружение и технику производства США закупаемые европейскими союзниками. И до конца текущего года в подразделения ВСУ поступит оружия на пять миллиардов евро.

Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса в интервью испанской газете El Pais.

Генсек НАТО пообещал Киеву американское оружие на пять миллиардов долларов, которое будет поступать на Украину в рамках программы PURL:

К концу года мы достигнем примерно 5 миллиардов долларов.

Он отметил, что в месяц по такой схеме киевским властям отправляется вооружений в среднем на сумму около одного миллиарда долларов в месяц. Ранее Рютте говорил, что оружие из США будет поступать Киеву на регулярной основе.

Проект Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) является совместной инициативой Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Согласно данной схеме, Вашингтон не поставляет Киеву оружие напрямую. Американскую военную помощь для Украины оплачивают государства ЕС, а затем передают ее украинским военным.

Первые партии вооружения в рамках программы PURL Киев получил в октябре. Тогда же немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что готов оплатить оружие производства США на сумму 500 миллионов долларов. По его словам, эти средства пойдут на закупку для Украины систем ПВО Patriot, РЛС, ракет, артиллерийских снарядов и других боеприпасов.