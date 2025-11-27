Войти
Умер создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев

Валериан Соболев Алексей Панов/ ТАСС
Валериан Соболев Алексей Панов/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Панов/ ТАСС

Ему было 87 лет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Создатель пусковых установок "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

В сообщении сказано, что создатель пусковых комплексов "Искандер" и "Тополь" Соболев "умер в возрасте 87 лет".

Соболев родился в Сталинграде (Волгограде) в 1938 году. На заводе "Баррикады" прошел путь от инженера до главного конструктора. Он принимал участие в разработке наземного оборудования и самоходных пусковых установок ракетных комплексов стратегического назначения с межконтинентальными баллистическими ракетами "Темп-2С". Кроме того, под руководством Соболева были созданы в том числе наземное оборудование и пусковые установки мобильного ракетного комплекса "Пионер", модификаций "Пионер-3", "Пионер УТТХ", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", а также подвижный грунтовый ракетный комплекс с МБР "Тополь". 

