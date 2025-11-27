ВМС США отменили программу постройки фрегатов нового поколения

Министр ВМС США Джон Фелан объявил о "стратегическом отходе" от программы строительства фрегатов класса "Констеллейшн" (Constellation), переключив ресурсы на альтернативные надводные боевые платформы, которые можно построить быстрее и дешевле.

Как сообщает Naval News, в соответствии с соглашением, достигнутым американскими ВМС и промышленностью, постройка четырёх кораблей этого класса, с третьего по шестой, отменена. Верфь Fincantieri Marinette Marine продолжит производство первых двух фрегатов, "Констеллейшн" и "Конгресс", чтобы сохранить производственные мощности и квалифицированный персонал для будущих заказов флота США.

Дизайн фрегата класса Constellation, ВМС США Fincantieri

По словам представителей ВМС США и Fincantieri, ни один из отмененных кораблей не был запущен в производство, а вся программа отставала от графика более чем на три года.

"Сохранение этих критически важных кадровых ресурсов и жизнеспособность верфи для будущего судостроения – наша главная задача. Военно-морскому флоту нужны корабли, и мы с нетерпением ждем возможности строить их на всех доступных верфях, – подчеркнул министр ВМС США Джон Фелан. – С самого первого дня я ясно дал понять, что не потрачу ни доллара, если это не укрепит нашу боеготовность или способность побеждать. Чтобы сдержать это обещание, мы меняем подход к строительству и развертыванию флота".

Он пояснил, что ВМС переходят к ускоренному темпу закупок, чтобы нарастить флот в более сжатые сроки. Отмена проекта "Констеллейшн" позволит перенаправить средства на новые классы кораблей, которые можно строить быстрее на большем количестве верфей.

Отмена программы закупки фрегатов нового поколения стала частью перераспределения ресурсов и концентрации внимания на ускорении закупок и сокращении бюрократической волокиты. Это подход нового руководства Пентагона, направленный на эффективное расходование средств.

ВМС США выбрали проект FREMM компании Fincantieri в качестве базового для программы "Констеллейшн". Значительные изменения в базовой конструкции привели к дополнительным расходам более 1 млрд долларов и к трёхлетней задержке, из-за чего сдачу головного корабля отложили на конец 2029 года.