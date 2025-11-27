Мишустин заявил о необходимости усиления контроля за реализацией гособоронзаказа

Мишустин: необходимо исключить необоснованный рост стоимости гособоронзаказа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости ужесточить контроль за реализацией государственного оборонного заказа и исключить необоснованное удорожание продукции. Об этом он сообщил 26 ноября на встрече с главой Федерального казначейства Романом Артюхином.

Мишустин подчеркнул, что после передачи казначейству функций контрольно-ревизионного управления Минфина на ведомство легла ответственность за мониторинг финансовых операций государственных компаний, корпораций и публичных обществ.

«Контроль необходимо усилить над реализацией гособоронзаказа, исключить необоснованный рост его стоимости», — отметил он.

Премьер-министр отметил, что в сфере оборонного заказа требуются внедрение продуманных методик ценообразования и строгий надзор за стоимостью продукции.

Мишустин также напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости уделять внимание вопросам обеспечения экономической безопасности.

Ранее, 23 апреля, Путин заявил о росте масштаба задач военно-промышленного комплекса (ВПК) России в текущем году по сравнению с прошлым. По его словам, почти все оборонные предприятия в 2023 году успешно завершили государственные заказы в установленные сроки.