В Эстонию доставлена новая партия 155-мм самоходные гаубицы K9 "Тандер"

Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 26 ноября. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) сообщил о доставке в страну очередной партии из шести 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 "Тандер" южнокорейского производства.

Прибывающая в Эстонию техника передается эстонской компании Go Craft, которая адаптирует их к требованиям ВС страны, включая установку средств связи и стоек для хранения снаряжения. Затем гаубицы будут переданы артиллерийскому полку дивизии ВС Эстонии.

Как ожидается, последние 6 гаубиц будут переданы ВС Эстонии в 2026 году.

В январе 2025 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония заинтересована в закупке дополнительных гаубиц K9 и других артиллерийских систем в Республике Корея.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Эстонии реализуют покупку 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 "Тандер" из состава ВС Республики Корея совместно с ВС Финляндии. 26 июня 2018 года представители Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) и южнокорейская Hanwha Land Systems подписали соглашение стоимостью 46 млн. евро о продаже и последующем обслуживании 12 самоходных гаубиц K9 "Тандер".

В октябре 2019 года Министерство обороны Эстонии приняло решение приобрести 6 дополнительных 155-мм гаубиц K9 "Тандер". Контракт был подписан в августе 2020 года. Позднее были заказаны еще 6 гаубиц. По информации Вооруженных сил Эстонии, общая стоимость первых 24 установок, включая обучение инструкторов и техперсонала, специальный инструмент и запасные части, составляет 81,5 млн. евро.

В январе 2023 года ECDI подписал с Hanwha Techwin контракт стоимостью около 36 млн. евро на приобретение 12 дополнительных самоходных гаубиц K9. Их поставка должна быть завершена в 2026 году. Таким образом, на текущий момент заказаны 36 самоходных гаубиц.

Первая пара K9 была доставлена в Эстонию в августе 2020 года.

Как заявлено, срок службы K9 "Тандер" составляет 45 лет, что означает возможность ВС Эстонии эксплуатировать эти системы вооружения как минимум еще 30 лет.

