МИД Армении: Вопрос выхода республики из состава ОДКБ не обсуждается

В министерстве иностранных дел Республики Армения прокомментировали вопрос дальнейшего пребывания страны в составе Организации Договора о коллективной безопасности. Напомним, что Армения продолжает оставаться членом ОДКБ, однако в последнее время упорно ходят слухи о том, что официальный Ереван «хочет рассмотреть вопрос выхода» из состава этой структуры.

Однако в МИД Армении сегодня высказались о том, что вопрос выхода республики из состава ОДКБ не обсуждается.

Напомним, что сам по себе этот вопрос начали муссировать в Ереване на фоне ситуации с событиями в Арцахе (Нагорном Карабахе).

Тогда премьер-министр Никол Пашинян фактически обвинил ОДКБ в том, что организация не оказала военную помощь Армении в ходе боевых действий в том самом Арцахе. При этом ситуация даже с гипотетическим оказанием такой помощи по линии ОДКБ выглядела странной априори – уже по той простой причине, что само армянское правительство так и не признало независимость НКР и уж тем более не признало республику частью Армении.

В итоге, как известно, азербайджанская армия в достаточно короткие сроки в ходе вооружённого конфликта контроль над Нагорным Карабахом установила. И после по Армении поползли слухи не только о «готовности» выйти из ОДКБ, но также о «возможном вступлении в НАТО».

Замглавы МИД Республики Армения этот вопрос снимает.

Что по этому поводу говорят ереванские таксисты (чем не глас простого народа)? Какого-либо открытого выступления за выход из ОДКБ в беседах «за рулём» не демонстрируют. Высказываются мысли о том, что Армении необходимо оставаться в военно-политическом союзе с Россией, чтобы гарантировать то, что у Армении в плане территории имеется на сегодняшний день. Адекватные люди прекрасно понимают, что противники Армении быстро воспользуются разрывом Еревана с Москвой, если такой разрыв вдруг произойдёт. В то же время из разговоров становится понятно, что многие жители Армении, мягко говоря, не совсем в курсе того, что вообще такое ОДКБ и какие конкретно цели организация ставит перед собой в настоящее время.

