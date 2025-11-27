Португалия может приобрести фрегаты FDI французской Naval Group

Головной построенный для ВМС Франции в арсенале французского судостроительного объединения Naval Group в Лориане фрегат нового поколения D 660 Amiral Ronarc'h типа FDI (Frégates de Défense et d’Intervention) впервые выходит на заводские ходовые испытания, 07.10.2024.

ЦАМТО, 26 ноября. Как стало известно ресурсу Defence 360, ВМС Португалии в проводимом тендере отдают предпочтение фрегату FDI (Fregate de Defense et d'Intervention) французской Naval Group.

По данным Defence 360 в сообщении от 20 ноября, высокопоставленный представитель ВМС Португалии, пожелавший остаться анонимным, заявил о предпочтительном варианте закупки французского фрегата производства Naval Group. Всего планируется закупить три корабля данного класса.

Тем не менее, как отмечает Armyrecognition.com, официальных заявлений до сих пор не последовало и по итогам конкурса контракт может быть отдан другому основному конкуренту – итальянской Fincantieri.

Также отмечается, что приближающиеся сроки получения европейского финансирования вынуждают португальское правительство формализовать свою позицию в течение нескольких недель. Таким образом, окончательный выбор может быть сделан в самое ближайшее время.

О том, что Министерство обороны Португалии планирует приобретение до шести новых фрегатов водоизмещением до 6000 т для Военно-морских сил страны стало известно в июле этого года.

Как удалось выяснить Infodefensa.com, португальские власти ведут переговоры с несколькими производителями. Среди потенциальных поставщиков: испанская Navantia, французская Naval Group, британские Babcock и BAE Systems, немецкая TKMS, турецкая STM Defence, голландская Damen и итальянская Fincantieri.

Сроки реализации и оценочная стоимость программы, которая предусматривает замену пяти имеющихся на данный момент в составе ВМС Португалии фрегатов, не разглашались.

По имеющейся информации, рассматриваются фрегаты водоизмещением 4000, 5000 и 6000 т. Португальский флот планирует замену нынешнего флота из трех фрегатов класса Vasco da Gama (немецкий проект MEKO-200PN) и двух фрегатов класса Bartolomeu Dias (голландский проект Karel Doorman).

Предлагаемый Португалии французской компанией Naval Group фрегат FDI имеет водоизмещение 4460 т, длину – 122 м, ширину – 17,7 м и осадку – 6,4 м. Силовая установка использует комбинированную дизель-дизельную конфигурацию CODAD мощностью около 32000 кВт, что обеспечивает скорость до 27 узлов и дальность хода около 5000 морских миль на скорости в 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж – 125 человек. Интегрированная мачта включает в себя четырехпанельный цифровой радар Sea Fire с АФАР, обеспечивающий обнаружение воздушных и надводных целей, поддерживаемый корпусным сонаром KingKlip Mk2 и компактным буксируемым гидролокатором CAPTAS 4 для противолодочных операций.

Основное вооружение корабля во французской конфигурации включает 76-мм орудие, две 20-мм станции Narwhal, восемь ракет Exocet MM40 Block.3C и шестнадцать ячеек Sylver A50 для размещения зенитных ракет Aster 15 или Aster 30. Системы ближнего боя включают торпеды MU90, противоторпедные ловушки CANTO и опциональные системы ПВО ближнего радиуса действия, такие как Sadral.

Полетная палуба обеспечивает возможность размещения вертолета NH-90 или H-160M, беспилотных летательных аппаратов типа Camcopter S100.