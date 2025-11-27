Войти
Ростех

Ростех подтвердил успешную работу авиадвигателя ПД-8 в условиях ливней

635
0
+2
Испытание авиадвигателя ПД-8
Испытание авиадвигателя ПД-8.
Источник изображения: Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация

В ходе испытаний имитировалось воздействие сильного дождя на силовую установку при взлете самолета, наборе высоты и заходе на посадку

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех провела инженерные испытания новейшего авиационного двигателя ПД-8 для самолета «Суперджет-100» по забросу воды. Подтверждена надежная работа силовой установки при воздействии ливня, считающегося одним из самых сложных погодных условий.

На открытом испытательном стенде под Рыбинском специалисты «ОДК-Сатурн» имитировали воздействие сильного дождя на силовую установку при взлете самолета, наборе высоты и заходе на посадку.

Испытания состояли из трех циклов, которые включали в себя различные режимы работы двигателя, от малого газа до взлетного режима, в том числе с выполнением резких наборов и сбросов оборотов.

Стенд для испытаний оснастили специальным оборудованием по забросу воды. Установка представляет собой конструкцию, состоящую из четырех коллекторов с множеством форсунок, из которых распыляется вода с определенным, точно подобранным размером капель. Вода подается из большой емкости под высоким давлением. За одну циклограмму испытаний с забросом воды в двигатель попадает несколько тонн воды.

«Испытания в условиях заброса воды имитируют попадание дождя на вход в двигатель и являются важным этапом подготовки к сертификации нового ПД-8. Для их проведения на „ОДК-Сатурн“ мы создали специальное оборудование, которое позволяет распылять несколько тонн воды. Задача этих инженерных испытаний — проверить надежность ПД-8 при воздействии одних из самых тяжелых погодных условий — ливневых осадков. Двигатель в очередной раз доказал правильность применяемых конструкторских решений. Испытания прошли в штатном режиме, ПД-8 отработал без замечаний и подтвердил заявленные характеристики и надежную работу. Наши специалисты продолжат испытания в рамках сертификации двигателя, а также в составе самолета „Суперджет-100“ совместно с коллегами из ОАК Госкорпорации Ростех», — отметил заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов.

Ранее на площадке под Рыбинском ПД-8 успешно прошел другие инженерные испытания: на проверку акустических характеристик, на работу силовой установки при боковом ветре и испытания реверсивного устройства. В двигателе оно решетчатого типа с электрическим приводом. При его разработке использовался опыт создания аналогичного устройства для серийного авиадвигателя ПД-14.

Сам двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бе-200
ПД-14
Компании
ОАК
ОДК УК
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 19:25
  • 11651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 15:19
  • 9
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:56
  • 1
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:51
  • 3
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:35
  • 3
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:56
  • 3
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов