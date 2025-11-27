Ростех подтвердил успешную работу авиадвигателя ПД-8 в условиях ливней

В ходе испытаний имитировалось воздействие сильного дождя на силовую установку при взлете самолета, наборе высоты и заходе на посадку

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех провела инженерные испытания новейшего авиационного двигателя ПД-8 для самолета «Суперджет-100» по забросу воды. Подтверждена надежная работа силовой установки при воздействии ливня, считающегося одним из самых сложных погодных условий.

На открытом испытательном стенде под Рыбинском специалисты «ОДК-Сатурн» имитировали воздействие сильного дождя на силовую установку при взлете самолета, наборе высоты и заходе на посадку.

Испытания состояли из трех циклов, которые включали в себя различные режимы работы двигателя, от малого газа до взлетного режима, в том числе с выполнением резких наборов и сбросов оборотов.

Стенд для испытаний оснастили специальным оборудованием по забросу воды. Установка представляет собой конструкцию, состоящую из четырех коллекторов с множеством форсунок, из которых распыляется вода с определенным, точно подобранным размером капель. Вода подается из большой емкости под высоким давлением. За одну циклограмму испытаний с забросом воды в двигатель попадает несколько тонн воды.

«Испытания в условиях заброса воды имитируют попадание дождя на вход в двигатель и являются важным этапом подготовки к сертификации нового ПД-8. Для их проведения на „ОДК-Сатурн“ мы создали специальное оборудование, которое позволяет распылять несколько тонн воды. Задача этих инженерных испытаний — проверить надежность ПД-8 при воздействии одних из самых тяжелых погодных условий — ливневых осадков. Двигатель в очередной раз доказал правильность применяемых конструкторских решений. Испытания прошли в штатном режиме, ПД-8 отработал без замечаний и подтвердил заявленные характеристики и надежную работу. Наши специалисты продолжат испытания в рамках сертификации двигателя, а также в составе самолета „Суперджет-100“ совместно с коллегами из ОАК Госкорпорации Ростех», — отметил заместитель директора по продажам ОДК Федор Миронов.

Ранее на площадке под Рыбинском ПД-8 успешно прошел другие инженерные испытания: на проверку акустических характеристик, на работу силовой установки при боковом ветре и испытания реверсивного устройства. В двигателе оно решетчатого типа с электрическим приводом. При его разработке использовался опыт создания аналогичного устройства для серийного авиадвигателя ПД-14.

Сам двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200.