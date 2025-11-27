Для поддержки арктических проектов предложили создать корпорацию

Для координации развития Арктики в рамках нового комплексного проекта "Арктика и Трансарктический транспортный коридор", создание которого было поддержано президентом Владимиром Путиным, необходимо создание специальной корпорации развития. Об этом в эфире Радио РБК рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По его словам, корпорация призвана привлекать долгосрочный инвестиционный, в том числе зарубежный, капитал в арктические проекты.

Арктика telegraph.co.uk

"По нашему мнению, необходимо создание специальной корпорации развития, которая могла бы при соответствующей гарантии государства выпускать в том числе длинные арктические облигации. То есть привлекать сюда деньги под те проекты, которые необходимы государству. Инвестиционно привлекательные, но без гарантий государства в них кто-то вряд ли пойдет, – пояснил губернатор. – По нашему мнению, это может быть одна из "дочек" ВЭБа. Либо, например, "Росатом", который активно занимается развитием Северного морского пути. Или сделать совместную компанию. Это вопрос как раз соответствующих деталей".

Чибис добавил, что возможен также вариант дополнительной капитализации и трансформации подведомственной Минвостокразвития Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Андрей Чибис просил президента Владимира Путина поддержать комплексный проект, в который будет "упаковано" финансирование почти всех арктических программ. Об этом он сказал на встрече с главой государства, фрагмент которой был опубликован на сайте президента России 24 ноября.

По словам губернатора, инициатива поддержана Морской коллегией и комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика". Он отметил, что проект должен интегрировать все ключевые направления развития: обеспечение национальной безопасности, добычу и глубокую переработку полезных ископаемых, формирование связанной транспортной системы, объединяющей морской коридор с железнодорожной инфраструктурой, речными путями и транспортными узлами. При этом решение социальных задач в арктической зоне – развитие социальной и жилой инфраструктуры – предлагается оставить в рамках действующих национальных проектов.

В качестве одной из главных причин инициативы глава региона называет возможное падение грузовой базы Трансарктического транспортного коридора (ТТК) после 2035 года. Причиной падения станет естественная выработанность осваиваемых российских месторождений. Для запуска новых месторождений в эксплуатацию с 2035 года начинать геологоразведку нужно в ближайшее время, так как с ее старта до ввода в эксплуатацию обычно уходит от двух до десяти лет.

По словам Чибиса, речь идет о месторождениях нефти и газа как на суше, так и на шельфе. В качестве примера он привел Штокмановское месторождение "Газпрома" в Баренцевом море. Необходима также разработка минеральных удобрений, редкоземельных металлов, лития. Продукция, добываемая в Арктике, выступит основой грузовой базы ТТК.

В пресс-службе "Росатома" сказали РБК, что госкорпорация поддерживает необходимость разработки комплексного проекта развития арктической зоны и выступает соисполнителем соответствующего поручения президента, которое дано по итогам Мурманского международного экономического форума и предусматривает не только реализацию приоритетных промышленных проектов в Арктике, но и развитие транспортной инфраструктуры, в том числе ТТК.