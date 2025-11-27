Чемезов раскрыл преимущества Су-35С перед западными истребителями

Чемезов: Су-35С прижал к земле американские и французские истребители на СВО

Российский многоцелевой истребитель Су-35С «прижал к земле» американские F-16 и французские Mirage, заставив их перебраться на малые высоты в тылу. Об этом 26 ноября рассказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью ТАСС.

По его словам, Су-35С способен поражать цели на экстремальных дальностях — «сотни километров», что не позволяет самолетам противника приблизиться к рубежу пуска своих ракет класса «воздух — воздух».

«Это касается и американских F-16, и французских «Миражей», — подчеркнул он.

Чемезов также отметил, что в зоне СВО Су-35С успешно поражает зенитные комплексы противника.

«В умелых руках Су-35С творит чудеса. Для нас важно, что российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины», — добавил глава госкорпорации.

Ранее, 19 октября, западное издание Military Watch Magazine (MWM) назвало российский бомбардировщик Су-34 главным кошмаром украинских войск. Отмечалось, что истребитель является усовершенствованной версией Су-27 и обладает наибольшей дальностью полета. Так, один снаряд, выпущенный с борта Су-34, способен разрушить укрепленный бункер.