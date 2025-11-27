Стармер анонсировал поставку новой партии ЗУР Киеву, сообщает Guardian

ЦАМТО, 26 ноября. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи так называемой "коалиции желающих" во вторник анонсировал поставку Лондоном новой партии ЗУР для Киева, сообщает газета Guardian.

При этом К.Стармер призвал лидеров стран "коалиции" дать твердые обязательства в отношении возможного размещения военного контингента на Украине.

"К.Стармер добавил, что в ближайшие недели Великобритания направит на Украину новую партию зенитных управляемых ракет и призвал к полному эмбарго на поставки российских энергоносителей, чтобы продолжить давление на Москву, заявив, что недавние меры уже оказали влияние", – цитирует "РИА Новости" газету Guardian.