Суд в Петербурге запретил публикацию данных о двух предприятиях ОПК

Петродворцовый суд Санкт-Петербурга по искам прокуратуры признал запрещенной к распространению в России информацию о двух оборонных предприятиях страны, размещенную на страницах трех сайтов в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города на Неве.

"В Сети на сайтах basis.myseldon.com, datanewton.ni, vk.com размещены в открытом доступе сведения об адресе расположения, геолокации организаций оборонно-промышленного комплекса, соисполнителей гособоронзаказа для предприятий России. Суд иски удовлетворил и признал запрещенной к распространению на территории РФ информацию о двух организациях по пяти ссылкам", – заявили в пресс-службе.

Два юридических лица, указанные в исках, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный приказом Минпромторга России.

Как указал суд, размещенные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности России.