ЦАМТО, 26 ноября. В Беларусь прибыла очередная партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2", сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Республики Беларусь.

"Поступление на вооружение данных ЗРК является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Беларуси и России в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны. Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов, а также способен выполнять боевые задачи в сложных климатических условиях", – говорится в сообщении министерства.

"Поступление новой партии зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" для бригады – это повышение боевых возможностей и в целом способности выполнять задачи по противовоздушному прикрытию назначенных объектов. Личный состав бригады освоил данный тип зенитного ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактического учения с родами войск, является тому ярким подтверждением. Также данный тип зенитного ракетного комплекса отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. Он высокомобильный, имеет малое время реакции и способен одновременно уничтожать широкий спектр воздушных целей, в том числе и беспилотные летательные аппараты", – цитирует БЕЛТА командира зенитной ракетной бригады Павла Гребенчука.