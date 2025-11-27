Войти
Кононенко: национальные программы создают многополярную космическую архитектуру

Врио главы Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко Софья Сандурская/ ТАСС
Врио главы Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко Софья Сандурская/ ТАСС.
Источник изображения: © Софья Сандурская/ ТАСС

Командир отряда космонавтов Роскосмоса отметил, что создание Российской орбитальной станции подчеркивает стремление РФ к независимости в космосе

БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 ноября. /ТАСС/. Реализация странами национальных космических программ формирует многополярную космическую архитектуру. Об этом ТАСС заявил Герой РФ, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

"Мировая космонавтика движется к модели, где наряду с международным сотрудничеством - как на проекте МКС - существуют и национальные, и коммерческие проекты. США развивают программу "Артемис" и поддерживают частные станции, Китай строит свою станцию, Россия также заявляет о своих планах. Это формирование многополярной космической архитектуры", - сказал Кононенко.

По его словам, создание Российской орбитальной станции - "это серьезный и амбициозный проект, который подчеркивает стремление России к независимости в космосе и ее видение будущего пилотируемой космонавтики". "Это естественное развитие мировой космонавтики, где у разных игроков могут быть свои пути развития", - добавил Кононенко. 

Страны
Казахстан
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
